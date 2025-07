Joy Sunday brilha com seu tricô gótico na estreia de Wednesday

Na última semana, os holofotes estavam voltados para o tapete vermelho da estreia da segunda temporada de “Wednesday” em Londres. O evento, repleto de visuais ousados, teve como destaque a atriz Joy Sunday, que chamou a atenção ao usar um vestido da renomada marca McQueen.

Joy escolheu um vestido vermelho da coleção de outono de 2025, que se destacou por seu design escultural e romântico, características típicas da marca. O modelo contava com um decote alto, mangas bufantes oversized e uma saia exagerada, que conferiam um ar avant-garde à sua aparência. A estética do vestido tinha uma qualidade surreal, como se Joy fosse uma heroína gótica reimaginada pela moda.

Além do vestido, o uso de um tricô grosso e torcido ofereceu uma textura rica ao visual, equilibrando a suavidade do tecido com a força estrutural do design. Enquanto outras celebridades optaram por interpretações mais suaves da roupa da passarela, Joy abraçou totalmente o estilo apresentado, opting por meias vermelhas de renda e botas, e acrescentou um toque pessoal com um chapéu adornado com tasséis, que realçou a fantasia da sua escolha.

Esse look foi descrito como teatral e confiante, trazendo uma energia refrescante que combinou perfeitamente com a ocasião, elevando ainda mais o glamour esperado em um evento de estreia.