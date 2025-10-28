Jovem empresário desaparecido é encontrado em rio por pai

A cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, amanheceu triste após a notícia que ninguém queria acreditar. O jovem empresário Lucas Macedo, de apenas 27 anos, teve seu corpo encontrado em um rio às margens da SC-110, na localidade do Pericó. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (29) e o cenário da descoberta, com ferimentos ocasionados por arma de fogo, deixou a comunidade chocada e cheia de perguntas sem respostas.

### Desaparecimento misterioso vira caso policial chocante

Lucas era uma figura conhecida na região, não apenas pelo seu trabalho, mas também por ser piloto de motocross. Ele presidia a Copa Serrana de Enduro FIM, movimentando fãs e competidores do esporte off-road. Na noite em que desapareceu, ele estava voltando de uma festa e, segundo relatos, ofereceu carona a alguns homens que ainda não foram identificados.

As buscas começaram logo após a família registrar um boletim de ocorrência. O Corpo de Bombeiros fez varreduras em áreas complicadas de acessar. Na manhã de segunda-feira (1º), populares encontraram o corpo boiando no rio. A Polícia Militar confirmou que era Lucas, encerrando as esperanças de reencontrá-lo com vida.

A situação se agravou quando o carro de Lucas foi encontrado em Lages, uma cidade distante do local onde o corpo foi encontrado. Isso fez com que a investigação passasse a considerar a hipótese de latrocínio — ou seja, roubo seguido de morte.

### Investigação intensa promete revelar a verdade

A Polícia Civil já está analisando imagens de câmeras de segurança e coletando depoimentos de amigos que viram Lucas pela última vez. Esse último ponto, sobre ele ter dado carona a desconhecidos, é considerado essencial na linha de investigação.

A brutalidade do crime, a tentativa de ocultação do corpo e o abandono do veículo em outra cidade sugerem uma possível premeditação e o envolvimento de mais pessoas. A polícia pediu que qualquer um que tenha informações sobre o caso se apresente anonimamente, ajudando a esclarecer essa situação tão trágica.

### Cidade em luto: homenagens e comoção sem fim

A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando uma onda de dor e indignação. Amigos e familiares manifestaram o quanto Lucas era querido: “Um menino cheio de sonhos, trabalhador, querido por todos. Não dá pra acreditar”, escreveu uma amiga. Outro comentário destacou: “Profissional impecável e coração gigante. Que justiça seja feita”.

A Copa Serrana de Enduro FIM, que Lucas liderava com tanto empenho, fez uma homenagem emocionante. Eles ressaltaram que ele deixa um legado de amizade, coragem e amor pelo esporte.

O vazio deixado por Lucas é enorme. São Joaquim não perdeu apenas um jovem empresário promissor, mas alguém muito querido, admirado e cheio de planos. A cidade agora clama por justiça, desejando que aqueles que cometeram esse ato sejam encontrados e punidos.

Enquanto a investigação prossegue, fica a certeza de que o nome de Lucas Macedo jamais será esquecido. Sua história serve como um alerta sobre os perigos que podem surgir nas situações cotidianas que, a princípio, parecem inofensivas.