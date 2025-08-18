Jovem britânico fica cego após envenenamento por metanol no Vietnã

Um caso de envenenamento por metanol em novembro de 2023 deixou Calum Macdonald, um britânico de 23 anos, sem visão após consumir bebidas em um albergue no Vietnã. Esse evento ocorreu em Vang Vieng, um famoso destino turístico do Sudeste Asiático, e destaca os perigos do álcool contaminado na região.

Calum, que estava prestes a cruzar a fronteira com o Vietnã, começou a enxergar apenas uma luz ofuscante. No início, achou que era algo passageiro, mas logo percebeu que havia algo muito errado. Ele foi diagnosticado com intoxicação severa por metanol poucos dias depois.

O que ocorreu em Vang Vieng

O envenenamento em massa teve como cenário o Nana Backpacker Hostel, onde os turistas recebiam doses gratuitas de uísque e vodca. Na inocente mistura das bebidas com refrigerante, Calum não imaginava o risco que estava correndo. Em pouco tempo, ele e outros viajantes começaram a apresentar sintomas preocupantes.

Infelizmente, seis pessoas perderam a vida, incluindo duas jovens dinamarquesas que Calum havia conhecido em festas. Vários outros turistas tiveram que ser hospitalizados. Esse incidente reforça uma prática perigosa em alguns países do Sudeste Asiático: a adulteração de bebidas destiladas com metanol, um álcool altamente tóxico.

Mais vítimas de envenenamento por metanol na Ásia

Calum não foi o único afetado. Simone White, uma britânica de 28 anos, também consumiu as mesmas bebidas do albergue e precisou ser hospitalizada. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, Simone ficou em coma e faleceu dias depois. Sua mãe, Sue, expressou a dor da perda: “É muito difícil aceitar o que aconteceu. Nada vai trazer Simone de volta.”

Casos similares têm sido registrados em vários países da região. Em Bali, uma escocesa chamada Kirsty McKie morreu após ingerir álcool adulterado. Em Sumatra, Cheznye Emmons consumiu gin que tinha 66 mil vezes o limite legal de metanol, o que lhe custou a vida.

O que é o metanol e por que ele é tão perigoso?

O metanol é um tipo de álcool encontrado em combustíveis, solventes e anticongelantes. Ao contrário do etanol, que encontramos nas bebidas alcoólicas, o metanol é altamente tóxico para os seres humanos. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), apenas 30 ml de metanol podem ser fatais. Os sintomas da intoxicação incluem dor de cabeça, náusea, tontura e visão turva. Como esses sinais podem ser confundidos com uma simples ressaca, muitas vítimas buscam ajuda médica apenas quando já é tarde demais.

Se o diagnóstico ocorrer entre 10 a 30 horas após a ingestão, o tratamento com diálise pode salvar vidas. Caso contrário, as complicações podem levar ao coma, cegueira permanente ou até mesmo à morte.

O alerta para turistas no Sudeste Asiático

O envenenamento causado por álcool adulterado é um problema frequente em países como Laos, Vietnã e Indonésia. Especialistas afirmam que bebidas muito baratas, tanto em bares quanto em albergues, podem estar contaminadas.

Calum, que está aprendendo a usar uma bengala e espera um cão-guia, decidiu compartilhar sua experiência para alertar outros viajantes. Ele comenta: “Há muitas cervejas saborosas no Sudeste da Ásia. Evitem destilados gratuitos. Eu sobrevivi, mas muitos não tiveram a mesma sorte.”