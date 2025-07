Jorge Jesus reaparece como fantasma no Flamengo novamente

Flamengo Pode Trazer Jorge Jesus de Volta Antes da Renovação com Filipe Luís

A diretoria do Flamengo está analisando a possibilidade de trazer o técnico Jorge Jesus de volta ao clube antes de formalizar a renovação do contrato com Filipe Luís. Atualmente, Jorge Jesus está livre no mercado e mostrou interesse em retornar ao Brasil, mantendo conversas com os dirigentes do Flamengo.

Filipe Luís, que é o técnico atual, tem um contrato que se estende até dezembro deste ano. Embora já tenha um acordo financeiro para uma possível renovação até 2026, a decisão final ainda depende da alta administração do clube.

O Flamengo deseja esclarecer a situação do comando técnico o quanto antes, especialmente devido à proximidade das competições que vêm pela frente. A volta de Jorge Jesus geraria expectativas entre os torcedores, já que o treinador é lembrado pelo excelente trabalho realizado no clube em sua passagem anterior.

Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosamente por novidades, levando em consideração o impacto que a escolha de um novo treinador pode ter no desempenho da equipe nas competições próximas.