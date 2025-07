Jogador sueco comenta sobre interesse do Liverpool

Swedish target speaks out on Liverpool interest

O clube inglês Liverpool está de olho em Jasper Vallmark para uma posição em seu departamento de scouting. Recentemente, surgiram informações sobre o avanço das negociações para trazer Vallmark para o time.

A situação ganhou destaque após uma entrevista exclusiva com o próprio Vallmark, concedida a um veículo de comunicação sueco. Ele atualizou sobre seu trabalho atual no Elfsborg, onde está se dedicando muito. Ao ser questionado sobre o interesse do Liverpool, ele respondeu que não tem muito a acrescentar sobre isso no momento.

Quando perguntado se estava ciente do interesse do clube britânico, Vallmark afirmou que já tinha ouvido rumores sobre a situação anteriormente. Ao ser questionado se se sentia lisonjeado pela atenção do Liverpool, ele declarou que não é algo em que pensa especialmente.

Assim, o futuro de Vallmark ainda é incerto, mas a possibilidade de uma transferência para o Liverpool continua em evidência, enquanto ele se concentra em suas atividades no Elfsborg.