Notícias

Morre em SP jogador de futebol L. veja mais

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 minuto atrás
2 minutos lidos
495DA56B0E35w600h338
M0rre em SP nosso querid0 jogad0r de futeb0l o L...veja mais

A madrugada do último domingo (31) foi marcada pela tristeza em Votorantim, cidade do interior de São Paulo. O jovem Leonardo Tadeu Branco, de apenas 28 anos, perdeu a vida em um trágico acidente de moto em uma curva que já tinha um histórico de ocorrências. Ele bateu em um caminhão estacionado e não conseguiu resistir aos ferimentos.

Leonardo não era apenas um motociclista; era uma pessoa muito querida na sua comunidade. Apaixonado por futebol, jogava há mais de dez anos no clube amador Bola+1 FC, onde se destacou pela determinação e camaradagem. Fora do campo, ele se dividia entre as entregas e o amor pelo Corinthians, sendo sempre lembrado pelo seu jeito carismático.

A notícia do falecimento pegou todo mundo de surpresa. Famílias, amigos e antigos colegas de time se reuniram no velório, realizado na quarta-feira (3) no Cemitério da Saudade, em Sorocaba. O clima foi de despedida tocante, com lágrimas, homenagens e memórias compartilhadas que deixaram todos emocionados.

A curva perigosa e a dinâmica do acidente fatal

De acordo com informações das autoridades, Leonardo estava na curva de acesso ao bairro Rio Acima quando perdeu o controle da moto. A colisão contra o caminhão foi tão forte que, mesmo com o rápido atendimento das equipes de resgate, ele não sobreviveu.

Essa curva, onde aconteceu o acidente, já era alvo de reclamações dos moradores da região. Segundo eles, a sinalização precária, a iluminação fraca e a falta de fiscalização aumentam o risco de acidentes. Já houve outras tragédias no mesmo local, o que intensificou os apelos da comunidade por melhorias.

Com a morte de Leonardo, o clamor por ações efetivas para tornar a via mais segura voltou a ser tema de discussão em Votorantim. Moradores esperam que essa tragédia não seja em vão, mas sim um alerta para mudanças necessárias no trânsito local.

Comoção, homenagens e o legado deixado pelo atleta

Nas redes sociais, o tributo a Leonardo começou logo que a notícia foi divulgada. Amigos, torcedores e companheiros de equipe compartilharam palavras de carinho e lembranças, e o clube Bola+1 FC emitiu uma nota ressaltando sua dedicação. Chamá-lo de “verdadeiro guerreiro” foi uma forma de expressar o quanto ele será lembrado.

Além do seu talento no esporte, Leonardo deixa um legado de amizade, união e compromisso com a comunidade. Sua história agora é um símbolo importante na luta por mais segurança viária, tema que ganhou destaque após este lamentável acontecimento. Os residentes esperam que essa mobilização ajude a evitar que outras famílias enfrentem uma dor parecida.

A vida de Leonardo, embora interrompida, nos lembra da importância da segurança nas ruas. Seu legado vai além do futebol; ele inspira uma busca por mudanças que podem beneficiar a comunidade.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 minuto atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Captura de tela 2025 09 03 171829

Mãe morre na frente do filho pequeno após acidente

42 segundos atrás
4b8d1fa0 c76e 4c37 820c a97affb76fa9 1

Jovem desaparece após visitar esposa grávida e moradores descobrem algo

2 minutos atrás
download 4

Estudante de 21 anos é encontrada morta em um banheiro

2 minutos atrás
imagem 2025 09 03 225543032 750x430 1

Idosa é morta a tiros após recusar proposta de sexo

5 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo