Jessica Alba é flagrada em beijo com Danny Ramirez em LA

Jessica Alba and Danny Ramirez passionately kissed outside of the latter’s Los Angeles home on Friday. CPR/D.SANCHEZ / BACKGRID

Jessica Alba foi vista demonstrando carinho com seu novo namorado, Danny Ramirez, após sua separação de Cash Warren. O casal estava se beijando de forma apaixonada na chegada da atriz ao apartamento do ator em Los Angeles na última sexta-feira.

Para o encontro, Alba optou por um look casual, usando calças de moletom cinzas, uma jaqueta larga preta e um boné. Ramirez, por sua vez, usava uma camiseta preta estampada e calças de moletom cinza.

Durante a visita, foi notado que Alba aparentemente presenteou Ramirez com um grande arranjo de flores, que ele foi visto retirando do carro dela. A relação entre os dois começou a ganhar atenção da mídia em maio, quando foram flagrados se beijando em um passeio tranquilo no Regent’s Park, em Londres. Testemunhas relataram que estavam de mãos dadas e trocando carinhos enquanto se sentavam juntos em cadeiras de parque.

Em julho, fotos do casal foram publicadas enquanto viajavam de Los Angeles para Cancún, no México. Apesar dos momentos românticos, fontes próximas afirmaram que eles não estão em um relacionamento sério, ressaltando que Alba não está buscando um compromisso exclusivo no momento. A mesma fonte descreveu Danny como um cara legal, que está encantado por ela.

Recentemente, os dois também foram vistos em um jantar romântico em um restaurante italiano em Los Angeles. Vale lembrar que a atriz anunciou em janeiro de 2025 sua separação de Cash Warren, com quem esteve casada por quase 17 anos. O ex-casal tem três filhos: Honor, Haven e Hayes.