Jennifer Aniston e hipnotizador Jim Curtis se aproximam em Big Sur

Jennifer Aniston e James Curtis em Fuga Romântica na Califórnia

Jennifer Aniston, atriz conhecida por seu papel em "Friends", foi vista em um momento descontraído ao lado de James Curtis, seu suposto novo interesse romântico, na Califórnia. O encontro ocorreu no luxuoso hotel Ventana Big Sur, onde a dupla foi flagrada por um observador durante um jantar no restaurante do hotel.

As fotos mostram Aniston e Curtis próximos um do outro, aproveitando a companhia um do outro em um ambiente reservado e sofisticado. O encontro aconteceu no mês passado, e a revelação do relacionamento começou a gerar curiosidade entre os fãs da atriz.

Recentemente, Aniston e Curtis também foram vistos juntos na ilha de Mallorca, na Espanha, durante o feriado de 4 de julho. Eles estavam acompanhados do ator Jason Bateman e sua esposa, Amanda Anka, e, de acordo com relatos, a noite incluiu alguma diversão em um iate.

Curtis, que é hipnoterapeuta, parece ter conquistado a atenção de Aniston, que é uma de suas seguidoras nas redes sociais e frequentemente curte suas postagens. Além disso, a atriz compartilhou o livro de Curtis, intitulado "Shift Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness", em suas redes sociais, o que gerou ainda mais especulações sobre seu relacionamento.

Jennifer Aniston tem um histórico de relacionamentos notáveis, tendo se casado anteriormente com os atores Brad Pitt e Justin Theroux. Embora tenha mantido uma boa relação com seus ex-companheiros, não foi vista em um novo romance desde sua separação de Theroux, até agora.

Pitt e Aniston foram fotografados juntos em um evento em 2020, reforçando a ideia de que estão em bons termos. Já Theroux afirmou em entrevistas que ele e Aniston ainda se comunicam e que a amizade entre eles é importante.

Até o momento, a assessoria de Aniston não se pronunciou sobre o novo relacionamento. Os fãs esperam mais atualizações sobre o status dessa nova história de amor.