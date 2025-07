Jeff Bezos e Lauren Sanchez encerram festa de casamento em Veneza

Casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez em Veneza

O casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez se destacou como um dos eventos mais comentados do ano, mesclando tanto a pompa da celebração quanto o desejo de privacidade do casal. A festividade encerrou no último sábado, após três dias de celebrações em Veneza, culminando em uma festa no Arsenale, um antigo estaleiro medieval que também abriga a famosa Bienal de Veneza.

Jeff e Lauren chegaram ao local da festa em uma lancha, acompanhados por equipes de reportagem e paparazzi. Durante o trajeto, o casal acenou para os espectadores. Lauren usava um deslumbrante vestido rosa, confeccionado pela Atelier Versace, enquanto Jeff se apresentava em um traje formal com uma camisa preta.

No dia da festa, o casal foi avistado em Harry’s Bar, um famoso restaurante que já recebeu ícones como Ernest Hemingway. Enquanto isso, do lado de fora, manifestantes se reuniam na estação de trem da cidade, demonstrando descontentamento.

O casamento ocorreu na sexta-feira em uma cerimônia intimista na ilha de San Giorgio Maggiore, que é conhecida por suas basílicas renascentistas. O evento contou com a presença de cerca de 200 convidados, incluindo figuras como a família Kardashian-Jenner, Bill Gates, Karlie Kloss e Oprah Winfrey. Durante as festividades, os convidados foram instruídos a não usar redes sociais, garantindo ainda mais privacidade ao momento.

O vestido de noiva de Lauren, criado pela Dolce & Gabbana, refletiu a atenção aos detalhes, com um design que levou um ano e meio para ser finalizado. O vestido tinha um corpete de renda com 180 botões de seda. Ao longo da noite, Lauren trocou de roupa mais duas vezes, incluindo um vestido com decote coração para o jantar e um sofisticado vestido de coquetel coberto com 175.000 cristais.

A escolha de San Giorgio Maggiore como local da cerimônia pode ter sido influenciada pela busca por privacidade, especialmente diante de protestos em curso contra a ostentação de grandes celebridades em Veneza. Críticos afirmam que eventos como esse representam uma invasão da vida cotidiana dos moradores da cidade. Estima-se que as comemorações de Bezos e Sanchez gerem uma significativa receita para o turismo local, mas também acirraram o debate sobre o impacto da riqueza na cidade.

Embora a cerimônia tenha sido simbólica, há dúvidas sobre a legalidade do casamento, já que não houve confirmação de que o casal fez um pedido oficial ao governo local. Após o evento, Lauren atualizou sua conta no Instagram, adotando o sobrenome de Bezos.

Com um final de semana repleto de moda, os convidados se destacaram em trajes de grife, com a presença de renomados designers como Oscar de la Renta e Versace. O cantor Matteo Bocelli, filho do famoso tenor Andrea Bocelli, também participou do evento, entoando uma canção clássica.

Assim, o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, embora cercado de glamour, provocou um misto de encantamento e controvérsia na cidade de Veneza.