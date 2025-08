Jamie Lee Curtis brilha em sequência de troca de corpos

Wacky spirit … Jamie Lee Curtis (left) and Lindsay Lohan in Freakier Friday.

Novo "Freaky Friday" traz Jamie Lee Curtis em papel de destaque

O novo filme da franquia "Freaky Friday", que estreia em agosto, traz Jamie Lee Curtis em uma performance que promete ser memorável. Ela interpreta Tess Coleman, uma avó, terapeuta e podcaster sobre parentalidade, enquanto sua filha, Anna, vivida por Lindsay Lohan, é uma produtora musical e mãe solteira.

A história continua a tradição da troca de corpos que marcou o primeiro filme de 2003. Tess e Anna têm suas vidas viradas de cabeça para baixo quando, em uma nova reviravolta, uma leitura de mão feita por uma cartomante desencadeia uma absurda troca que envolve quatro mulheres, e não apenas duas. Essa nova abordagem promete situações engraçadas e surpreendentes, em um contexto bem contemporâneo.

No passado, Tess e Anna já haviam trocado de corpo devido a um biscoito da sorte chinês, mas a nova versão se distancia um pouco dessa premissa. A trama apresenta Harper, a filha de Anna, que se sente desafiada quando briga com sua colega de classe, Lily, e fica ainda mais alarmada ao ver sua mãe se interessar pelo atraente pai de Lily, Eric. Agora, as duas garotas devem lidar com a possibilidade de se tornarem irmãs, enquanto o caos se intensifica com a nova troca de corpos.

O filme é escrito por Jordan Weiss e dirigido por Nisha Ganatra. Embora a comédia aborda questões como imagem corporal e identidade de maneira leve, é a atuação de Curtis que brilha. Ela se destaca com um humor contagiante e performances que garantem boas risadas, especialmente entre as gerações mais velhas, com piadas que geram identificação do público.

Apesar de Lohan, a estrela do filme, fazer um trabalho aceitável, ela não se destaca tanto no humor, o que acaba deixando Curtis como a verdadeira protagonista da comédia.

"Freaky Friday" está previsto para ser lançado em 7 de agosto na Austrália e no dia 8 de agosto no Reino Unido e nos Estados Unidos. A expectativa é alta, especialmente entre os fãs da franquia, que já se mostram curiosos sobre possíveis participações especiais no filme.

Com isso, o novo longa-metragem promete trazer uma mistura de nostalgia e novidades, com uma abordagem leve e divertida que pode agradar tanto os antigos quanto os novos espectadores.