James Gunn destaca diferenças da Supergirl em relação ao Superman

Director/writer/producer James Gunn (L) and David Corenswet seen at the Los Angeles Premiere of Warner Bros. 'Superman' at TCL Chinese Theatre.

David Corenswet brilha como Superman em novo filme e gera grande expectativa para Supergirl

O novo filme do Superman, dirigido por James Gunn e estrelado por David Corenswet, está alcançando grande sucesso nas bilheteiras. A interpretação de Corenswet como o icônico super-herói tem recebido elogios de fãs e crítica, mostrando-se uma escolha acertada para o papel. Com um estilo que cativa o público, a nova versão do Superman promete agradar tanto os antigos admiradores quanto os novos.

Os fãs do Universo DC estão entusiasmados com a caracterização de Corenswet, que foi considerado a escolha perfeita para reviver o clássico personagem. A estreia do filme foi muito aguardada e, com as primeiras reações positivas, ele confirmou as expectativas criadas ao longo dos meses.

Entretanto, enquanto Corenswet como Superman é visto como um "homem do povo" com uma vida relativamente equilibrada, a próxima super-heroína da franquia, a Supergirl, apresentará uma abordagem bastante diferente.

James Gunn compartilhou detalhes sobre a nova representação da Supergirl, interpretada por Milly Alcock. Em uma entrevista, ele comentou sobre a origem complicada da personagem, revelando que Supergirl fará uma rápida aparição no filme do Superman, onde aparece em uma situação inusitada: bêbada e em busca de seu cachorro, Krypto.

Gunn descreveu a Supergirl como "uma bagunça" e enfatizou que sua história é muito distinta da de Superman. Enquanto o herói teve uma infância repleta de amor e suporte de seus pais, Supergirl enfrentou desafios muito maiores, o que moldou sua personalidade e seu comportamento.

A Supergirl é baseada na história em quadrinhos "Supergirl: Woman of Tomorrow", o que indica que sua narrativa será explorada mais a fundo em futuros filmes do DC Universe. Essa nova abordagem promete trazer uma perspectiva mais complexa e realista para a personagem.

Com essas revelações, James Gunn está preparando o terreno para o que vem a seguir no mundo dos super-heróis da DC, prometendo uma fase cheia de novidades e contrastes entre os personagens.