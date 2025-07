Jacob Elordi é o monstro de Frankenstein em nova adaptação

Em uma conversa leve e divertida entre os atores Oscar Isaac e Guillermo del Toro, eles exploram temas profundos sobre vida e morte. Apesar da seriedade da história, que fala sobre a tentativa humana de desafiar a morte, o clima descontraído se destaca. Isaac menciona que Del Toro, que é mexicano, costuma fazer piadas em espanhol, o que torna a experiência ainda mais divertida e íntima. Ele se sente como se estivesse trabalhando com um membro da família, já que ambos compartilham raízes latinas. Isaac ainda observa que muitas das piadas não funcionam bem em inglês, pois podem soar estranhas ou pesadas.

O novo filme de Del Toro, uma adaptação de Frankenstein, aborda um aspecto frequentemente esquecido da obra clássica de Mary Shelley. Enquanto o livro é visto como uma crítica à ciência sem limites, Del Toro foca nas dinâmicas familiares tóxicas, especialmente entre pais e filhos. O ator Jacob Elordi, que também participa do filme, destaca que a história se concentra nas relações entre pais e filhos, especialmente entre pais e filhos homens.

Del Toro já havia explorado essas questões antes em sua obra, ligando temas de Frankenstein a Pinóquio. Ele comenta sobre a jornada de um ser que passa da inocência para a maturidade, enfrentando diversas experiências e questionando seu criador sobre seu propósito e sofrimento.

A formação católica do cineasta também influencia fortemente a narrativa. Um dos momentos marcantes do filme acontece quando a mesa onde o monstros é criado se levanta em uma posição reminiscentes à de um crucifixo. Del Toro relaciona seu monstro ao personagem bíblico de Jó, que enfrenta sofrimentos intensos e questiona Deus sobre a injustiça do sofrimento. Ele observa, com humor, a resposta enérgica de Deus a Jó.

No papel de Dr. Frankenstein, Isaac apresenta um personagem que reproduz a impaciência que recebeu de seu próprio pai, interpretado por Charles Dance. Del Toro explica que o filme ilustra como o pai pode se tornar uma réplica do seu próprio pai sem perceber. Além disso, a revolta do monstro contra seu criador desencadeia uma série de conflitos que afetam a família Frankenstein, resultando em tragédias e levando ambos os personagens, o cientista e sua criação, a um destino sombrio em um deserto congelado.