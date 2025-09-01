Irmão de Elon Musk afirma que ele não recebe salário da Tesla há anos

Kimbal Musk, irmão de Elon Musk, recentemente defendeu o CEO da Tesla em uma entrevista à CNBC. Em um tom sincero, ele deixou claro que acredita que seu irmão merece ser remunerado, já que Elon não recebe salário ou bônus da empresa desde 2017. Para Kimbal, essa decisão deve estar nas mãos dos acionistas.

No programa Squawk Box, Kimbal comentou: “Acho que meu irmão merece ser pago. Vou deixar os acionistas decidirem isso”. Essa declaração gera um debate interessante sobre como compensar líderes visionários em grandes empresas como a Tesla.

Concessão de ações

Recentemente, a Tesla anunciou que vai conceder 96 milhões de ações a Elon, uma quantia avaliada em aproximadamente US$ 29 bilhões. Essa aprovação, dada pelo conselho da empresa no dia 3 de agosto, é condicionada a Elon permanecer em um cargo executivo por pelo menos dois anos. Isso funciona como um incentivo, mas Kimbal ressalta que não deve ser visto como um salário fixo, que é o que ele julga importante.

Contexto judicial

Essa decisão do conselho aconteceu logo depois que um tribunal de Delaware anulou um plano de remuneração de 2018, que ultrapassava os US$ 50 bilhões. O tribunal apontou falhas no processo de aprovação, o que deixou os acionistas preocupados. Essa situação coloca uma pressão extra sobre o conselho da Tesla para encontrar uma solução que mantenha Elon na liderança.

Governança corporativa

Vale mencionar que nem Elon nem Kimbal participaram da votação sobre a concessão das ações. A decisão ficou a cargo de diretores independentes, mostrando o compromisso da Tesla com a transparência. Kimbal, no entanto, acredita que é vital garantir uma remuneração justa para Elon, mesmo que isso dependa da aprovação final dos acionistas.

Quem é Kimbal Musk

Kimbal Musk não é apenas o irmão de Elon; ele também é um empresário e filantropo respeitado. Ele fez parte da criação da Zip2, que foi vendida em 1999, e tem se dedicado a projetos ligados à alimentação sustentável. O The Kitchen Restaurant Group, por exemplo, é uma rede que valoriza produtos locais e práticas agrícolas responsáveis.

Atuação social

Kimbal também cofundou a Big Green, uma organização sem fins lucrativos que promove hortas educativas em escolas. Seus projetos abrangem o treinamento de jovens empreendedores do setor agrícola e iniciativas de cultivo em áreas urbanas. Essa trajetória reforça sua imagem de empresário comprometido com a educação alimentar, sustentabilidade e o fortalecimento de cadeias de suprimento locais.