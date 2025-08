iPhone 17 Pro terá zoom de 8x e novo aplicativo de câmera

Novidades no iPhone 17 Pro: Recursos de Câmera Melhorados

Os novos modelos do iPhone 17 Pro, que devem ser lançados em setembro de 2025, trarão diversas inovações nas câmeras, conforme informações recebidas de uma fonte anônima. Recentemente, essa fonte mencionou que está ligada a um comercial do iPhone 17 Pro que está sendo produzido por uma empresa de filmagem que, segundo ela, possui a Apple como uma de suas clientes. Como a confirmação dessa informação ainda não foi feita de forma independente, é importante encarar essas noticias com cautela.

Entre as novidades apontadas, estão:

Lente Telefoto Melhorada: O iPhone 17 Pro deve contar com uma lente telefoto com até 8x de zoom óptico, em comparação com os 5x disponíveis no iPhone 16 Pro. Essa nova lente permitirá um zoom contínuo em diferentes distâncias focais. Novo Aplicativo de Câmera Profissional: A Apple estaria desenvolvendo um aplicativo de câmera voltado para fotos e vídeos, que competiria com alternativas já conhecidas, como Halide e Filmic Pro. A exclusividade desse aplicativo para os novos modelos ainda é incerta. Botão de Controle da Câmera: Um novo botão de controle será adicionado na parte superior do dispositivo, facilitando o acesso às configurações da câmera. Este recurso será uma adição ao botão que já existe nos modelos do iPhone 16.

Além disso, existem rumores de que a Apple pode estar planejando uma atualização significativa de seu aplicativo Final Cut Camera, em vez de lançar um aplicativo completamente novo.

Outra informação mencionada pela fonte anônima é que um novo acabamento na cor semelhante ao cobre e um logotipo da Apple centralizado estão em desenvolvimento.

O sistema de câmeras traseiro do iPhone 17 Pro deverá ser reformulado e contará com três câmeras de 48 megapixels. A expectativa é que a Apple aposte fortemente na melhoria das capacidades de gravação de vídeo, buscando atrair criadores de conteúdo ainda mais para seus dispositivos.

Em um passado recente, a empresa já havia se concentrado nas capacidades fotográficas, mas agora pretende destacar as inovações em gravação de vídeo, buscando conquistar o público que, até então, utiliza camcorders dedicadas.

Outras especulações, verificadas por fontes de tecnologia, indicam que a nova câmera permitirá gravações simultâneas usando a câmera frontal e a traseira.

Essas informações ainda devem ser vistas com certo ceticismo, já que a fonte não possui um histórico comprovado. Atualizações poderão surgir à medida que novas fontes confirmem ou contestem essas informações.

Lançamento do iPhone 17: O evento que revelará os novos modelos do iPhone 17, incluindo o iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, está previsto para acontecer na semana do dia 8 de setembro de 2025.