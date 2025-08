Investidores se preocupam com desafios de IA para Alphabet

Giverny Capital Asset Management, uma empresa de gestão de investimentos, divulgou recentemente sua carta aos investidores referente ao segundo trimestre de 2025. No primeiro semestre do ano, o mercado financeiro apresentou volatilidade, mas o índice S&P 500 fechou em alta de 6,20% no dia 30 de junho. O portfólio da Giverny, que, a princípio, ficou abaixo desse índice, teve um crescimento de 5,41% ao longo dos seis meses. No segundo trimestre, o retorno do portfólio foi de 9,11%, enquanto o S&P 500 registrou 10,94%.

Entre os destaques do portfólio, a Giverny mencionou ações da Alphabet Inc., empresa-mãe do Google. As ações da Alphabet tiveram um desempenho positivo em um período de um mês, com uma valorização de 9,94%. Nos últimos 52 semanas, as ações tiveram um aumento de 21,51%. No dia 5 de agosto de 2025, as ações da Alphabet encerraram o dia cotadas a US$ 195,32, com uma capitalização de mercado de US$ 2,358 trilhões.

A carta aos investidores da Giverny mencionou que alguns dos maiores responsáveis pelo desempenho negativo do portfólio foram os papéis da Builders FirstSource, CarMax, Fiserv, Align Technology e Alphabet, que apresentaram quedas de 18,4%, 17,8%, 16,7%, 9,2% e 6,7%, respectivamente. A preocupação crescente dos investidores é que tecnologias de inteligência artificial, como o ChatGPT, possam competir com o motor de busca do Google. No entanto, a Giverny destaca que o modelo de inteligência artificial Gemini da Alphabet é promissor e deve complementar a busca do Google, além da empresa também ter outras operações valiosas, como o YouTube e a Waymo.

Atualmente, a Alphabet ocupa a 7ª posição na lista das 30 ações mais populares entre os fundos hedge. No final do primeiro trimestre, 164 carteiras de fundos hedge tinham ações da Alphabet, uma queda em relação a 174 no trimestre anterior. No segundo trimestre de 2025, a Alphabet reportou uma receita de US$ 96,4 bilhões, representando um aumento de 14% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Embora a Giverny reconheça o potencial de investimento na Alphabet, há uma perspectiva de que algumas ações de inteligência artificial ofereçam um maior potencial de valorização com menos riscos. Além disso, foi mencionado o interesse em uma ação de inteligência artificial considerada extremamente subvalorizada, que pode se beneficiar das tarifas de importação da era Trump e da tendência de produção local, com um relatório gratuito disponível para os investidores interessados.