Inside da mansão de Thiago Nigro: detalhes e curiosidades

Renato Cariani e Júlio Balestrin deram uma volta pela impressionante mansão de Thiago Nigro em Alphaville. Para quem não sabe, essa propriedade foi comprada por ele do famoso jogador Neymar e está passando por uma reforma completa. A visita aconteceu há alguns meses e foi cheia de detalhes sobre a grandiosidade da obra, que promete transformar este espaço em uma verdadeiras mansão de 2.800 m², com piscina em forma de lago, cinema, brinquedoteca, academia e até escritório com estúdios. Tudo pensado para oferecer conforto à família.

A Chegada à Mansão

Chegando em Alphaville, Renato e Júlio logo notaram que o residencial se destaca pela natureza ao redor. Para Renato, a sensação é maravilhosa, quase como se estivesse num bosque, cercado por muitas árvores. Durante o passeio, o grupo, que inclui a equipe técnica e o próprio Thiago, não perde a chance de brincar sobre as dimensões do lugar. “Impressão minha ou o quarteirão inteiro é essa casa?” é uma das falas que revelam a surpresa da equipe com o tamanho da propriedade.

Logo no térreo, percebe-se a grandiosidade do projeto. Thiago revela que cerca de 60 profissionais estão envolvidos na construção e que a obra já está em andamento há aproximadamente oito meses. Ele ainda faz uma analogia divertida, comparando a área à dimensão de “duas quadras de futebol”, brincando que a casa é mais como um “bairro” do que um lar.

O Planejamento da Reforma

Thiago explica que, antes da reforma, a casa tinha uma área construída de 1.800 m², mas a família decidiu não apenas reformar, mas também ampliar o espaço com mais 1.000 m². A ideia inicial começou com um pedido simples da esposa por “uma diferencinha”, mas evoluiu para um projeto completo envolvendo o redesenho de ambientes e fachadas.

Um ponto que chamou a atenção é o lago que funcionará como piscina. Ele será cercado por areia branca e terá um sistema de iluminação espalhado. Thiago compartilha que haverá até um telão de LED de 4 metros, perfeito para assistir filmes e shows em família, acompanhado de um som potente.

Ao lado do lago, um gazebo também está em construção. Thiago comenta, com um tom nostálgico, que o espaço é “maior” que o primeiro apartamento onde morou, lembrando dos tempos de quando trabalhava como garçom.

Os Custos da Obra

Os custos da reforma são, de fato, impressionantes. Thiago menciona que ele comprou 1.400 m² de pisos de travertino, com um preço em torno de R$ 700 o metro quadrado. Isso representa quase R$ 2 milhões só de piso. Quando se fala em pedras, o valor acaba sendo até maior.

A conversa avança e Renato faz uma estimativa do valor do imóvel final, chegando a quase R$ 60 milhões com a obra. Thiago confirma que é um investimento sério e que a expectativa é que o valor final da casa possa ser o bastante para justificar o projeto.

Rotina na Mansão

Uma ala de apoio revela uma cozinha para funcionários e uma sala para a governanta. Atualmente, há cerca de 15 pessoas na equipe, e Thiago acredita que esse número pode aumentar um pouco. Ele ainda menciona a importância de manter a casa sempre limpa e confortável, como a “cama cheirosa” que todos merecem.

O elevador, que já existia na obra anterior feita por Neymar, será mantido. Ele tem capacidade para 12 pessoas e facilitará o dia a dia da família.

O Escritório e Outros Ambientes

No andar de cima, encontramos o escritório de Thiago, com uma vista incrível para o lago. Ele planeja trabalhar em casa às sextas-feiras, num dia dedicado a compromissos pessoais e profissionais. O ambiente conta com três estúdios para gravação e um fliperama, garantindo um equilíbrio entre trabalho e diversão.

Na sala de cinema, uma tela desce do teto com um sistema automático. Assim, não faltam opções para relaxar depois de um dia cansativo.

Quartos e Áreas de Lazer

O quarto da filha, Sofia, é uma verdadeira obra de arte. Com bastante espaço para receber amigas, o ambiente foi projetado com carinho, garantindo que ela tenha um espaço próprio e divertido, além de uma brinquedoteca transformada de uma antiga quadra de squash.

A suíte master também impressiona. O closet é digno de loja, com tudo em seu devido lugar e iluminação planejada. A cama, com quase 4 metros, é ideal para acomodar toda a família nas noites de descanso.

Conforto e Bem-Estar

Não dá para deixar de mencionar que o conforto térmico foi uma prioridade na reforma. Com piso aquecido em toda a casa, Thiago brinca sobre os possíveis exageros, mas a intenção é garantir que todos se sintam bem em casa.

Nesse ambiente familiar, ele compartilha algumas lições importantes: investir em um bom travesseiro e ter um lar acolhedor é fundamental. A ideia é que eles se sintam em casa por muitos e muitos anos, e não apenas como um investimento para venda.

O Passado de Neymar

Durante o passeio, Thiago menciona Neymar com carinho, ressaltando que o jogador usou bastante a casa antes de decidir vender. A história da propriedade é rica e muito ligada à história dos moradores.

Assim, entre risadas e boas histórias, a visita à mansão revela não apenas um espaço luxuoso, mas um verdadeiro lar em construção, repleto de amor e planejamento para o futuro.