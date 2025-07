Inscrições do Fies abertas de 14 a 18 de julho

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na quarta-feira, dia 9 de julho, a abertura das inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2025. O Edital nº 16/2025 foi publicado pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) e oferece mais de 112 mil vagas para os estudantes, somando oportunidades do primeiro e do segundo semestre.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 14 e 18 de julho, exclusivamente através do Portal Acesso Único. Para se inscrever, os candidatos precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obter média de 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação. Além disso, é necessário que a renda familiar mensal por pessoa seja de até três salários mínimos.

### Classificação dos Candidatos

A seleção será feita com base nas notas do Enem, levando em conta o tipo de vaga e a modalidade de concorrência. A ordem de prioridade para classificação dos candidatos é a seguinte:

1. Aqueles que não concluíram o ensino superior e não foram beneficiados por financiamento;

2. Aqueles que não concluíram o ensino superior, foram beneficiados e já quitaram a dívida;

3. Candidatos que já concluíram a graduação e não foram beneficiados;

4. Aqueles que concluíram a graduação e foram beneficiados, já quitando o financiamento.

### Resultados

A seleção será realizada em uma única chamada, com a divulgação do resultado da pré-seleção marcada para o dia 29 de julho. Cada candidato poderá ser pré-selecionado apenas para uma das opções de curso, turno e instituição escolhidas durante a inscrição. Os pré-selecionados deverão acessar o sistema Fies Seleção entre 30 de julho e 1º de agosto para completar a inscrição.

### Lista de Espera

Os candidatos que não forem selecionados na chamada única serão automaticamente inscritos na lista de espera, que auxiliará no preenchimento das vagas restantes. A pré-seleção da lista de espera ocorrerá entre 5 de agosto e 19 de setembro.

É importante que todos os inscritos estejam atentos aos prazos e procedimentos previstos no edital para garantir seu lugar no Fies.

### Cronograma do Fies

Uma tabela com o cronograma completo do Fies será disponibilizada, detalhando as datas importantes do processo seletivo.

### Fies Social

O programa também contempla o Fies Social, que reserva 50% das vagas para estudantes com renda mensal per capita de até meio salário mínimo e que estão registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os pré-selecionados que se encaixam nessas condições podem ter o financiamento integral, cobrindo até 100% dos custos educacionais.

Estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo estão dispensados de apresentar comprovação de renda, mas devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para a validação de outras informações. Caso haja discrepâncias nos dados, pode ser solicitado documentação adicional.

Candidatos com deficiência, independentemente de se inscreverem no Fies Social ou nas demais vagas, devem apresentar laudo médico comprovando a condição, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID).

### Informações Adicionais

O Fies foi criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com o objetivo de financiar estudantes de cursos de graduação em instituições privadas devidamente avaliadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Os interessados devem se preparar cuidadosamente e acompanhar os prazos para não perder a oportunidade de obter o financiamento estudantil.