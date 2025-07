inscrição para conta de luz grátis e seus benefícios

Qualquer família de baixa renda pode se inscrever no Cadastro Único, um programa do governo que visa identificar e auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. Para se candidatar, a família deve ter uma renda mensal de até meio salário-mínimo, o que hoje equivale a aproximadamente R$ 759 por pessoa. Além disso, pessoas que vivem sozinhas também têm a possibilidade de se inscrever, mas é importante lembrar que as regras têm se tornado mais rigorosas para evitar fraudes.

Documentação Necessária para o Cadastro

Para realizar a inscrição, é importante que o responsável pela família apresente algumas informações e documentos. Os principais requisitos são os seguintes:

Documento de Identidade: É necessário apresentar um documento com foto. Podem ser aceitas a carteira de identidade, a carteira de trabalho ou outro documento oficial que contenha foto. CPF ou Título de Eleitor: Esse documento é fundamental para a identificação da pessoa. Comprovante de Residência: Esse documento deve confirmar onde a família reside. Caso não haja um comprovante formal, como contas de luz ou água, é possível fazer uma declaração afirmando o endereço.

Além das informações do responsável, é imprescindível trazer pelo menos um documento para cada membro da família. Entre os documentos aceitos estão: CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor.

O Cadastro Único é uma ferramenta essencial para que famílias de baixa renda tenham acesso a programas sociais e benefícios oferecidos pelo governo. Portanto, é importante que as famílias se mantenham informadas sobre a documentação necessária e as condições para a inscrição.