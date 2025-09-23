Inflação no Zimbábue leva emissão de notas de 100 trilhões de dólares

O Zimbábue passou por uma das crises inflacionárias mais impressionantes da história recente. No final dos anos 2000, o país chegou a emitir notas de 100 trilhões de dólares zimbabuanos — um valor completamente absurdo, que simboliza uma economia em colapso. Essa realidade impactou não apenas os zimbabuanos, mas chamou a atenção do mundo todo, tornando-se exemplo de desastre financeiro em livros de economia.

Mas como tudo isso aconteceu? O que levou um país inteiro a se afundar numa inflação tão extrema, a ponto de uma cédula com tantos zeros se transformar em uma relíquia?

O início da hiperinflação

A situação começou a se agravar no final da década de 1990, quando o Zimbábue enfrentava muitas dificuldades políticas e sociais. O governo de Robert Mugabe tomou decisões que deixaram a economia instável. Algumas das principais razões foram:

A reforma agrária forçada , que confiscou terras de produtores brancos sem planejamento. Isso levou à queda da produção agrícola e ao êxodo de investimentos.

, que confiscou terras de produtores brancos sem planejamento. Isso levou à queda da produção agrícola e ao êxodo de investimentos. A queda nas exportações , especialmente no setor do tabaco, que tinha grande importância na economia, causando uma drástica diminuição na entrada de moedas estrangeiras.

, especialmente no setor do tabaco, que tinha grande importância na economia, causando uma drástica diminuição na entrada de moedas estrangeiras. O financiamento da guerra no Congo, que também aumentou enormemente os gastos públicos.

Para tentar cobrir as despesas, o Banco Central decidiu imprimir dinheiro em excesso, o que fez o poder de compra das pessoas despencar.

Entre 2007 e 2008, os preços começaram a subir de maneira alucinante. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que, em novembro de 2008, a inflação mensal chegou a 79,6 bilhões de por cento. Para ter uma ideia, os preços dobravam quase a cada dia.

Na prática, o que isso significava? Um pão que custava 2 bilhões de dólares zimbabuanos pela manhã podia valer 4 bilhões ao final do dia. Os trabalhadores recebiam seus salários e saíam correndo para o mercado, porque no dia seguinte, o dinheiro não teria mais valor. Era comum ver pessoas carregando carrinhos de mão cheios de cédulas apenas para fazer compras básicas.

A nota de 100 trilhões de dólares

Diante desse caos, o Reserve Bank of Zimbabwe lançou uma série de notas com valores cada vez mais altos, começando em milhões e indo até chegar a impressionantes 100 trilhões de dólares zimbabuanos em 2008. Essa cédula, a maior já emitida na história mundial, na prática, não valia quase nada. Em um câmbio paralelo, valia apenas alguns dólares americanos.

Com o tempo, a nota se transformou em um símbolo da hiperinflação. Hoje, é comum encontrá-la à venda em sites de colecionadores, como o eBay, por valores que variam entre US$ 50 e US$ 200 — ironicamente, mais do que ela valia quando estava em circulação.

O colapso da moeda

A situação se tornou insustentável. Em 2009, o Zimbábue decidiu abandonar a sua moeda, permitindo que o dólar americano, o rand sul-africano e outras moedas fossem utilizados para o comércio interno. Isso trouxe uma estabilidade momentânea, pois os preços passaram a ser fixados em moedas fortes. No entanto, o país perdeu a capacidade de ter uma política monetária própria.

As consequências sociais

A hiperinflação não teve apenas impactos financeiros. As consequências sociais foram profundas:

A escassez de alimentos se espalhou rapidamente, com supermercados vazios e um aumento significativo da fome na população.

se espalhou rapidamente, com supermercados vazios e um aumento significativo da fome na população. O colapso dos serviços públicos foi evidente, com hospitais, escolas e transportes sufocados pela falta de recursos.

foi evidente, com hospitais, escolas e transportes sufocados pela falta de recursos. Uma emigração em massa ocorreu, com milhões de zimbabuanos buscando sobrevivência em países vizinhos como a África do Sul e Botsuana.

ocorreu, com milhões de zimbabuanos buscando sobrevivência em países vizinhos como a África do Sul e Botsuana. A perda de poupança obliterou as economias de décadas para muitas famílias.

A confiança não só na moeda, mas também na estrutura econômica e no governo, foi completamente destruída.

Lições do caso zimbabuano

Economistas em diversas partes do mundo citam a crise zimbabuana como um exemplo extremo do que pode acontecer devido a:

Emissão descontrolada de moeda sem lastro

Políticas econômicas desorganizadas

Perda de credibilidade internacional

A lição mais forte que fica é que a confiança na moeda é tão valiosa quanto qualquer outro ativo. Quando essa confiança se perde, nenhum número de zeros extra impresso pode restaurar o poder de compra.

O Zimbábue depois da hiperinflação

Após a descontinuação da moeda nacional, o Zimbábue experimentou anos de uma estabilidade relativa, mas ainda sem um crescimento significativo. Em 2019, o governo tentou reintroduzir o dólar zimbabuano (ZWL), mas o trauma da população em relação à hiperinflação fez com que muitos optassem por continuar utilizando o dólar americano.

A confiança plena nunca foi totalmente recuperada. A história das notas de 100 trilhões permanece como um aviso constante para autoridades monetárias de todo o mundo. É um retrato de um país que perdeu o controle de sua própria moeda e enfrentou uma das mais graves hiperinflações já registradas.

Para os cidadãos, restou a lembrança amarga de salários sem valor, prateleiras vazias e um futuro que foi comprometido por uma gestão realmente ruim.