Quem terá folga e quem ficará de fora: descubra aqui

No dia 7 de setembro, celebra-se a Independência do Brasil. Em 2025, essa data cai num domingo, o que gera algumas dúvidas entre os trabalhadores sobre como isso afeta suas compensações e direitos.

A questão é importante porque, com o feriado caindo no final de semana, muitos podem acabar não compreendendo se terão direito a folgas adicionais ou pagamentos em dobro. É melhor esclarecer isso para evitar qualquer tipo de problema judicial no futuro.

O que você precisa saber sobre o feriado

Para quem não trabalha aos domingos, a situação é bem tranquila: não haverá folga extra. A compensação só é aplicada para aqueles que devem trabalhar no dia do feriado, como funcionários de lojas, serviços essenciais e atendimentos em geral.

Não só os empregados com carteira assinada (CLT) estão sujeitos a essa regra. A legislação trabalhista garante que todos têm direito a um dia de folga na semana, especialmente aos domingos. Isso inclui guardar espaço para feriados tanto religiosos quanto civis.

Com o feriado de 7 de setembro, se um empregador não oferecer a folga compensatória, ele precisa pagar o dia em dobro. Por exemplo, quem trabalha 8 horas nesse domingo deve receber o valor referente a esse período, enquanto outros formatos de contratação precisam ser ajustados de acordo com as horas trabalhadas.

As empresas devem organizar escalas para assegurar que a demanda seja atendida sem gerar problemas financeiros. Planejamentos adequados ajudam a evitar pagamentos indevidos e disputas legais. Portanto, é importante que as companhias façam os ajustes necessários no calendário de trabalho, levando em conta as compensações durante a semana em que o feriado ocorrer.

Os trabalhadores, por sua vez, precisam ficar de olho. Se a compensação ou os valores referentes ao feriado não forem pagos, é essencial que eles busquem seus direitos. Também é uma boa ideia se informar mais sobre as leis que regem a CLT. Afinal, em 2025, o feriado de 7 de setembro será num domingo, o que pode afetar aqueles que já têm um dia de folga na semana.

