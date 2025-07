Imposto de renda: receita divulga consulta ao 3º lote na 5ª

A Receita Federal começará, na quinta-feira, dia 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Os contribuintes que enviaram a declaração ou que saíram da malha fina até o dia 16 de julho poderão ter direito a receber os valores.

Para saber se está contemplado neste lote, é possível acessar o site da Receita Federal destinado à consulta. Para isso, o contribuinte deve informar seu CPF, data de nascimento e selecionar o ano de exercício, que neste caso é 2025. Também é possível verificar a situação através do e-CAC, o Centro de Atendimento Virtual da Receita, usando uma senha do portal Gov.br, que pode ser de nível prata ou ouro.

O terceiro lote inclui aproximadamente 7,2 milhões de contribuintes que receberão um total de R$ 10 bilhões no dia 31 de julho. Entre esses, R$ 557,8 milhões serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal. Isso abrange 15.988 restituições para pessoas acima de 80 anos, 83.575 para aqueles com idades entre 60 e 79 anos, 11.298 para contribuintes com deficiência ou doenças graves e 35.315 para professores cuja principal fonte de renda é a educação.

Adicionalmente, 6,3 milhões de restituições serão pagas a quem optou pela declaração pré-preenchida ou optou por receber o valor via Pix. O lote também contemplará 756 mil contribuições de pessoas que não têm prioridade.

A Receita Federal oferece um aplicativo para celulares e tablets que notifica os contribuintes quando a restituição é liberada, assim que a consulta estiver disponível.

### Como Consultar a Restituição do Imposto de Renda

Para fazer a consulta à restituição, siga os passos abaixo:

1. Acesse o site de consulta da restituição.

2. Insira seu CPF, data de nascimento e selecione o ano de 2025.

3. Clique em “Sou humano” e, em seguida, em “Consultar”.

4. O sistema informará se você está na lista de restituição.

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração, desde que seja uma conta de sua titularidade, ou via Pix se essa opção for escolhida e o CPF for utilizado como chave.

Se o pagamento da restituição não ocorrer, é possível reagendar o crédito em até um ano, pelo site do Banco do Brasil. Durante esse tempo, o contribuinte também pode atualizar as informações bancárias. Para reagendar, basta acessar o site do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento.

Caso um contribuinte não resgate sua restituição em um ano, deve solicitar o crédito no e-CAC, acessando “Declarações e Demonstrativos” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda sem multa já passou. Neste ano, esse prazo foi de 17 de março a 30 de maio. Aqueles obrigados a declarar que não entregaram a documentação poderão fazê-lo, mas estarão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

### Calendário de Pagamento da Restituição do Imposto de Renda

A restituição do Imposto de Renda é paga em cinco lotes anuais, de maio a setembro. Os pagamentos começaram em 30 de maio e o próximo está previsto para 31 de julho. O último lote será liberado em 30 de setembro. Contribuintes que não receberem os valores em nenhum dos lotes provavelmente estão na malha fina e precisarão retificar suas declarações para ter acesso à restituição.

### Calendário de Pagamento da Restituição do Imposto de Renda 2025

| Lote | Data de Pagamento |

|—————|——————–|

| 1º lote | já pago |

| 2º lote | já pago |

| 3º lote | 31 de julho |

| 4º lote | 29 de agosto |

| 5º lote | 30 de setembro |

### Quem Receberá a Restituição no Terceiro Lote?

Os contribuintes que enviaram a declaração até o dia 16 de julho ou que saíram da malha fina até essa data poderão receber a restituição nesse lote. Este pagamento incluirá, pela primeira vez, contribuintes que não possuem prioridade legal.

Os que declararam entre 17 de março e 30 de maio e ainda não receberam a restituição, independentemente de serem ou não pessoas prioritárias, também podem ser contemplados neste lote.

### Fila de Prioridades do Imposto de Renda

A fila de prioridades para a restituição do Imposto de Renda se baseia em regras legais e normas fiscais que favorecem determinados grupos de contribuintes. Por exemplo, idosos a partir de 60 anos têm prioridade assegurada pelo Estatuto do Idoso.

Os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via Pix também têm preferência.

### Ordem de Prioridade para Receber a Restituição do Imposto de Renda

1. Idosos com 80 anos ou mais.

2. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves.

3. Contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

4. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

5. Demais contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.

6. Outros contribuintes que não se enquadram nas categorias mencionadas.