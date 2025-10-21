império rural em Aracoiaba supera estádio Presidente Vargas

A famosa fazenda de Wesley Safadão, que muitos imaginam situada em Fortaleza, na verdade fica em Aracoiaba, Ceará, a cerca de 80 km da capital. Conhecido como Haras WS, esse enorme complexo é um verdadeiro império, muito maior até que o Estádio Presidente Vargas. Ali, o cantor não só cuida dos seus negócios equestres, como também desfruta de um espaço que mistura luxo e operatividade, tudo em um ambiente super exclusivo.

Quando falamos sobre o patrimônio do artista, a ideia de uma única mansão é um erro. Embora Wesley mantenha uma casa em São Paulo para dar suporte à sua carreira, é no Ceará que ele construiu seu legado empresarial. O espaço se divide entre a criação de cavalos e um resort particular para a família, com uma infraestrutura que realmente impressiona.

O ‘reino’ dividido: negócios e lazer em Aracoiaba

O Haras WS foi planejado de forma inteligente, dividido em duas áreas: uma para negócios e outra para lazer. Essa separação permite que Wesley realize grandes eventos, como leilões, que atraem um público considerável e movimentam fortunas, sem comprometer a privacidade da família.

A área de lazer parece um verdadeiro resort particular. As informações apontam que a propriedade conta com uma mansão principal, lagos artificiais, uma praia particular e até uma cachoeira artificial. O investimento em paisagismo e engenharia é tão grande que a propriedade já foi cenário de gravações de DVD do cantor.

Para se ter uma ideia da grandiosidade do haras, ele é maior que muitos pontos conhecidos da região. O Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, tem cerca de 7.300 m². Comparar essa área com a do Haras WS faz o estádio parecer bem pequeno.

Haras WS: o negócio de cavalos que supera R$ 100 milhões

O Haras WS não é apenas um hobby; é uma potência no mercado de criação de cavalos. Especializado na raça Quarto de Milha, famosa no esporte de vaquejada, o negócio deu tão certo que se tornou um empreendimento multimilionário. A criação inclui cavalos de altíssimo valor. Por exemplo, um garanhão chamado Streak of Fling está avaliado em R$ 5 milhões, enquanto Don Príncipe foi adquirido por R$ 2,2 milhões. A égua Cafame Roxa AD teve sua parte avaliada em incríveis R$ 17 milhões.

Os leilões do Haras WS são um verdadeiro sucesso e quebram recordes regularmente. No último leilão, realizado em 2024, foram arrecadados mais de R$ 120 milhões em apenas dois dias. Isso mostra que a fazenda não é só um passaporte para um estilo de vida luxuoso, mas também uma fonte sólida de receita.

Desmistificando a mansão: a base estratégica em São Paulo

Para muitos, pode haver confusão sobre a quantidade de propriedades do cantor, mas a casa principal onde ele vive com a família está em Alphaville, na Grande São Paulo. Essa mudança foi estratégica, ajudando a mantê-lo perto do principal mercado musical do Brasil.

Diferente do Haras em Aracoiaba, que é voltado para cavalos e ocio, a mansão paulista é um espaço de trabalho. Com 1.800 m², a casa passou por reformas, possui cinco suítes e ainda conta com um estúdio de gravação profissional. Isso permite que Wesley produza suas músicas sem precisar ir longe, tornando a casa um verdadeiro centro criativo.

A história de Wesley Safadão revela um empresário que vai além dos palcos. O Haras WS representa seu legado: um império rural luxuoso, com um negócio equestre que movimenta milhões, solidificando sua imagem como um verdadeiro magnata.