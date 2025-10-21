Cidade brasileira tem alta taxa de aluguel, revela IBGE

À primeira vista, Balneário Camboriú encanta com seus prédios altos e praias movimentadas. Mas o que realmente chama a atenção é o fato de que, entre seus moradores, um número impressionante vive de aluguel. Na verdade, quase 50% da população se encontra nessa situação.

Esse dado, coletado pelo IBGE, coloca a cidade catarinense como a líder entre os grandes centros brasileiros no que diz respeito à quantidade de pessoas morando em imóveis alugados. Em contraste, a média nacional é muito menor, com cerca de 20,9% dos brasileiros vivendo de aluguel. Isso torna Balneário Camboriú conhecida como a "capital do aluguel" entre municípios com mais de 100 mil habitantes.

É curioso entender por que essa cidade aparece tão fora do padrão nacional. O Censo de 2022 mostra que 45,2% dos moradores de Balneário Camboriú residem em domicílios alugados, um número claramente superior à média do país.

O Censo e a "capital do aluguel"

O Censo faz uma análise focada, apenas em cidades a partir de 100 mil habitantes. Isso ajuda a evitar que pequenas cidades afetem o resultado, já que um número ínfimo de moradores lá pode impactar muito a porcentagem.

Dentre as cidades analisadas, Balneário Camboriú se destaca. Enquanto 72,7% da população brasileira vive em suas próprias casas, apenas 20,9% alugam. Em números absolutos, existem cerca de 16,1 milhões de domicílios alugados no Brasil. Isso mostra o quão incomum e significativo é o cenário de Balneário Camboriú.

Extremidades do ranking entre cidades grandes

No extremo oposto do ranking, encontramos Cametá, no Pará, onde apenas 3,1% da população vive de aluguel. Essa diferença ilustra a grande diversidade no mercado de habitação brasileiro, onde as condições variam bastante entre as regiões e as características urbanas.

Municípios menores e altas taxas de aluguel

Se considerarmos todos os 5.570 municípios do Brasil, há lugares ainda com maior percentual de moradores alugando. Por exemplo, Lucas do Rio Verde e Campo Novo do Parecis, ambos em Mato Grosso, apresentam 52% e 47%, respectivamente. No entanto, Balneário Camboriú continua a liderar entre as cidades com maior população.

A verticalização e o mercado de aluguel

O perfil urbano de Balneário Camboriú também ajuda a entender por que a locação é tão predominante. Com mais de 139 mil habitantes e uma imensa quantidade de apartamentos, a cidade é um grande centro de residências coletivas. Essa configuração propicia condições favoráveis para o aluguel, seja por influências sazonais de trabalho e estudo ou pelo aumento da imigração.

A análise do IBGE reforça que ele coleta dados e mede tendências. Identificar as causas dessas dinâmicas exige estudos mais específicos.

Tendência nacional: o avanço do aluguel

Nos últimos anos, o aluguel vem ganhando força no Brasil, mesmo com a propriedade ainda predominando. A série histórica do IBGE confirma um crescimento do número de locatários e a gradual diminuição dos que moram em casas próprias. Essa mudança, embora estrutural, acontece em intensidades diferentes nas diversas regiões do Brasil.

As áreas mais densas, com mercados de trabalho maiores e mais aquecidos, tendem a ter mais locatários. Isso se aplica a cidades turísticas, universitárias e com setores de serviços vibrantes.

A relevância de Balneário Camboriú

O destaque de Balneário Camboriú como "capital do aluguel" é embasado em dados oficiais e recentes. Para quem acompanha o mercado de habitação, isso é um sinal claro de que essa cidade possui a maior proporção de pessoas vivendo em imóveis alugados entre os grandes municípios.

Essas informações podem nutrir debates sobre políticas habitacionais e planejamento urbano. Elas também podem ser úteis para compreender necessidades em áreas como transporte, educação e saúde, onde há uma alta rotatividade de moradores.

Com tantos dados reveladores, fica a pergunta: no seu município, a porcentagem de habitantes que mora de aluguel é próxima dos 45,2% de Balneário Camboriú, ou está mais alinhada à média nacional de 20,9%?