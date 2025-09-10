Ilha africana pede ajuda ao Brasil contra violações de direitos humanos

A ilha de Ano Bom, ou Annobón, é um pedacinho de terra com apenas 17 km², situada ao sul de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné. Com uma população pequena, a ilha é conhecida por suas praias vulcânicas, pesca artesanal e plantações para subsistência. Isso faz com que os habitantes coloquem um valor enorme na preservação da língua crioula Fá d’Ambô e em tradições católicas que já existem por lá há muito tempo, transformando o local em um verdadeiro bastião de resistência cultural no Atlântico.

Uma história de desapego

A história de Ano Bom começou com os portugueses, que descobriram a ilha entre 1473 e 1501. Depois, em 1778, a ilha foi cedida à Espanha pelo Tratado de El Pardo. Por fim, em 1968, durante a luta pela independência da Guiné Equatorial, a ilha foi incorporada ao novo país, apesar do descontentamento de seus moradores. Historicamente, essa trajetória deixou a comunidade isolada e com uma identidade cultural bastante singular.

O valor da língua e da fé

Apesar de todas as adversidades, os residentes conseguiram manter viva a Fá d’Ambô, um crioulo de origem portuguesa que resistiu ao tempo. Pesquisas apontam que essa língua é semelhante a outras faladas em São Tomé e Príncipe, reforçando laços históricos. Além da língua, a fé católica de Ano Bom preservou características dos tempos coloniais, bem diferentes das práticas africanas que surgiram posteriormente. Assim, a língua e religião tornaram-se ferramentas essenciais para a preservação da identidade cultural da comunidade.

Desafios e denúncias

Nos últimos anos, a comunidade de Ano Bom enfrentou várias denúncias que chamaram a atenção internacional para sua realidade. Em 1988, organizações não governamentais e médicos alertaram sobre planos que ameaçavam a ilha, como transformá-la em um depósito de resíduos tóxicos, o que poderia resultar em danos sérios ao meio ambiente. Em 1993, a Amnesty International registrou casos de prisões, tortura e execuções após protestos. Mais recentemente, em 2024, denúncias de internet cortada e detenções arbitrárias aumentaram a sensação de abandono e isolamento.

Mesmo com todas essas questões sendo levantadas, a comunidade internacional não tomou medidas efetivas. Para os anobonenses, essa falta de ação é um sério risco de um apagamento cultural e físico.

O chamado ao Brasil

Em 2022, sob a liderança de Orlando Cartagena Lagar, os habitantes proclamaram uma independência simbólica de Ano Bom. No entanto, sem o reconhecimento de outros países, começaram a enviar pedidos de ajuda à CPLP, à ONU e a nações de língua portuguesa — e, na maioria das vezes, ficaram sem resposta.

Nesse cenário, o Brasil se tornou o grande foco de esperança. Segundo Lagar, Brasília poderia facilitar um acordo com São Tomé e Príncipe para discutir a retirada das tropas da Guiné Equatorial, garantindo proteção à população. Além disso, a Marinha do Brasil poderia oferecer apoio imediato, como água e medicamentos. Dessa forma, o Brasil poderia se estabelecer como um elo entre dois povos irmãos.

Lagar ressalta que o Brasil tem um papel importante por conta de suas raízes históricas, culturais e linguísticas. Ele acredita que a integração com São Tomé e Príncipe só seria possível com a mediação brasileira, que ajudaria a unir nações divididas por séculos de decisões políticas externas.

Linha do tempo da luta de Ano Bom

2024 — Denúncias de apagões digitais e prisões arbitrárias.

2025 — Apelo direto ao Brasil como última esperança de sobrevivência.

O papel do Brasil

Os moradores de Ano Bom veem o Brasil como um aliado não apenas pela língua em comum, mas também por sua influência na CPLP e pela capacidade de mobilizar recursos. Acreditam que a intervenção do Brasil não seria apenas uma ajuda imediata, mas também uma maneira de preservar séculos de história e cultura.