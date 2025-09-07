Notícias

Identificação do Alzheimer em 3 minutos sem sair de casa

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 40 minutos atrás
1 minuto de leitura
Descoberta chocante permite identificar Alzheimer em apenas 3 minutos sem sair de casa
Foto: O Globo

Um novo sensor, criado por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de Viçosa (UFV), tem o potencial de transformar o diagnóstico de doenças graves, como o Alzheimer. O mais interessante é que ele faz isso de forma rápida e acessível.

Esse dispositivo promete detectar condições médicas em apenas 3 minutos usando uma amostra de urina. Essa inovação surge como uma solução prática para melhorar o sistema de saúde brasileiro, que muitas vezes enfrenta dificuldades com diagnósticos rápidos.

Tecnologia acessível e eficiente

O sensor consegue identificar doenças como Alzheimer, Parkinson, gota, câncer e diabetes tipo 2. O funcionamento é simples: uma tira flexível com eletrodos capta biomarcadores na urina e envia os dados diretamente para um celular. Imagine, em poucos minutos você pode saber mais sobre seu estado de saúde sem precisar sair de casa.

O custo de produção do sensor é de menos de R$ 0,50 por unidade, o que o torna extremamente acessível. Isso é um avanço enorme, especialmente para os sistemas de saúde pública, que podem distribuir essa tecnologia a um maior número de pessoas.

Além de tudo, ao desenvolver uma ferramenta que pode ser utilizada em casa, o sensor tira a necessidade de visitar laboratórios, que costumam ser demorados e caros. Isso facilita muito o acompanhamento das condições de saúde.

Health-Tech: Transformando o setor de saúde

O impacto que esse sensor pode ter na saúde pública brasileira é realmente grande. Com um diagnóstico precoce e um monitoramento constante, o tratamento de diversas doenças se torna mais eficaz. Para quem tem condições crônicas, essa tecnologia pode resultar em uma melhora significativa na qualidade de vida.

O baixo custo do dispositivo também abre portas para ampla distribuição, beneficiando tanto os sistemas de saúde públicos quanto os privados. E há uma expectativa de que, com a produção em massa, ele se espalhe rapidamente, atraindo até interesse internacional.

O sensor da USP e UFV é uma inovação que combina a eficiência com a acessibilidade. Agora, com essa nova ferramenta, o Brasil tem a chance de melhorar a gestão de saúde, oferecendo diagnósticos rápidos e precisos para todos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 40 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Cozinhar arroz com vinagre: por que é recomendado e quais são os benefícios?

Arroz com vinagre: benefícios e recomendações para o preparo

10 minutos atrás
Qual é o preço do Tesla Cybertruck no Brasil em setembro de 2025

Preço da Tesla Cybertruck no Brasil em setembro de 2025

1 hora atrás
O motoclube Insanos MC, considerado o maior do mundo, nasceu em São Paulo a partir de uma dissidência e hoje reúne mais de 12 mil membros em dezenas de países, com disciplina, hierarquia e um propósito social que começa dentro de casa. Fonte: Gazeta de S. Paulo

Insanos MC: o motoclube com 12 mil membros e um império global

1 hora atrás
cirurgias quem mexem no cérebro com paciente acordado

cirurgias cerebrais com pacientes acordados: como funcionam

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo