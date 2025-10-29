Hotéis pelo mundo com fantasmas atraem turistas no Halloween

À medida que o Halloween se aproxima, o turismo ganha uma cara bem interessante: são os hotéis mal-assombrados. Espalhados pelo mundo, esses lugares históricos misturam luxo, relatos sobrenaturais e lendas locais, criando experiências únicas, que vão do arrepio ao encantamento. Para muitos viajantes, passar uma noite em um quarto onde o tempo parece ter parado é o que torna essa época do ano tão especial.

De castelos na Irlanda a resorts na Califórnia, as histórias desses locais misturam folclore, memória e a busca por experiências. Pode não haver provas concretas sobre os fenômenos, mas isso não impede que visitantes formem filas para sentir essa atmosfera "viva" durante o Halloween.

Ballygally Castle Hotel – Irlanda do Norte

Construído em 1625, o Ballygally Castle Hotel tem uma vista deslumbrante para o Mar da Irlanda e conta com 54 acomodações. O famoso “quarto fantasma” é onde, segundo a lenda, a Lady Isabella Shaw ainda vagueia, após ter sido trancada na torre pelo marido. O próprio hotel reconhece essa história, que é destaque no material informativo para os hóspedes. É comum ver visitantes que, motivados pela curiosidade, buscam sentir a presença do sobrenatural nesse local que também serviu de cenário para Game of Thrones.

The Hollywood Roosevelt – Los Angeles, EUA

O The Hollywood Roosevelt, inaugurado em 1927, é uma mistura de glamour e mistério. Celebridades icônicas, como Marilyn Monroe, teriam deixado sua marca, com hóspedes relatando percepções de sua presença em espelhos antigos. A poucos passos da Calçada da Fama, o hotel é um verdadeiro símbolo da velha Hollywood, repleto de histórias de gravações e festas. Em meio a tudo isso, alguns afirmam ter ouvido o ator Montgomery Clift ensaiando falas no quarto 928, mesmo anos depois de sua morte.

Hawthorne Hotel – Salem, EUA

Salem, famosa pelos julgamentos de bruxas no século XVII, abriga o Hawthorne Hotel, que sabe transformar sua fama em atrativo. Fundado em 1925, o hotel oferece jantares temáticos e tours que exploram sua história. Entre os relatos mais curiosos, estão quadros que mudam de lugar, portas que batem sozinhas e sons misteriosos em quartos vazios. No Halloween, o local se enche de eventos especiais, sempre com lotação esgotada.

The Stanley Hotel – Colorado, EUA

Inspirado em O Iluminado, o The Stanley Hotel, inaugurado em 1909, é um dos mais famosos nesse contexto. A visita de Stephen King em 1974 fez com que o hotel voltasse a ser frequentado, levando a uma restauração que mantém sua fama viva. Hoje, ele oferece tours paranormais e experiências noturnas guiadas, onde a presença de fenômenos luminosos e sons inexplicáveis faz parte da rotina dos curiosos.

Hotel del Coronado – Califórnia, EUA

Com uma localização privilegiada à beira-mar, o Hotel del Coronado, fundado em 1888, é também conhecido por uma das histórias mais intrigantes dos Estados Unidos. Kate Morgan, uma hóspede que supostamente se suicidou em 1892, ainda é “sentida” no quarto 3327. O próprio hotel financia estudos sobre fenômenos anômalos e registrou quase 10 mil horas de observação, embora algumas experiências permaneçam sem explicação científica clara.

Queen Anne Hotel – São Francisco, EUA

O Queen Anne Hotel está instalado em um antigo colégio de etiqueta do século XIX e conserva uma decoração vitoriana repleta de charme. Os rumores de uma presença constante, a Mary Lake, ex-diretora da escola, intrigam os visitantes. Há relatos de cobertores que se movem e portas que se fecham suavemente. O quarto 410, que era o escritório de Lake, é muito procurado por aqueles que querem ser “vigiados” por uma anfitriã do além.

Hotel Jerome – Aspen, EUA

Desde 1889, o Hotel Jerome combina o jeito charmoso do Velho Oeste com toques de luxo moderno. As lendas que cercam o local incluem pegadas molhadas misteriosas atribuídas ao espírito de um garoto que se afogou na piscina nos anos 30. Muitos hóspedes afirmam sentir “presenças gentis” enquanto caminham pelos corredores, e o hotel prefere manter um silêncio respeitoso sobre suas histórias.

The Langham – Londres, Reino Unido

O The Langham é um símbolo da elegância londrina desde 1865 e não só conquista prêmios na gastronomia, mas também é palco de histórias sobrenaturais. Fala-se de um príncipe alemão que ainda vaga pelo hotel e até de Napoleão III, que teria seu espírito habitando o porão. Com mais de 300 quartos, é um dos destinos preferidos na época de Halloween, oferecendo uma experiência que mistura luxo, tradição e um toque de assombro.

Esses hotéis históricos não apenas contam histórias, mas também transformam lendas em parte da experiência de quem os visita, permitindo uma exploração sensorial do passado que é fascinante e, claro, um pouco assustadora.