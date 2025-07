Hospital ortopédico oferece serviços de qualidade no ABC

Na quinta-feira, dia 17, o Hospital Ortopédico AACD inaugurou um novo espaço chamado solarium. Este ambiente acolhedor é destinado a pacientes e seus acompanhantes, proporcionando um lugar para relaxar e se reconectar com a natureza. O solarium conta com um painel do artista Mena e foi criado a partir de sugestões feitas pela Comissão de Pacientes e Familiares do hospital. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para a humanização do atendimento.

A superintendente de práticas assistenciais da AACD, Dra. Alice Rosa Ramos, enfatizou que o hospital trata o paciente como um ser completo, além de sua condição de saúde. “Nós priorizamos as emoções, necessidades e desejos dos nossos pacientes. O solarium, por exemplo, tem o objetivo de trazer mais leveza à jornada de recuperação, oferecendo um momento de reconexão com a vida através da luz solar, da natureza e da arte”, explicou a Dra. Alice.

Essa nova estrutura é uma representação do compromisso contínuo do Hospital Ortopédico AACD com a humanização do atendimento e com o respeito à individualidade de cada paciente. O hospital é reconhecido internacionalmente com a certificação Planetree no nível Ouro, uma distinção que apenas 100 instituições no mundo têm e que, no Brasil, é compartilhada por apenas três hospitais.

Além do solarium, o Hospital Ortopédico AACD já realiza várias outras iniciativas visando o bem-estar dos pacientes. Entre elas, destacam-se:

Meu Amigo Igual a Mim : Uma ação que consiste na personalização de brinquedos para crianças que simulam o quadro pós-operatório. Isso ajuda os pequenos a entenderem melhor o que acontece durante o tratamento, aliviando a ansiedade.

Aurora Boreal : Uma projeção que simula um céu estrelado e as cores da aurora boreal na sala de recuperação pós-anestésica, proporcionando um ambiente calmo e sereno para os pacientes.

Maca Foguete : Uma maca decorada como um foguete, que torna o transporte para os procedimentos hospitalares mais divertido para as crianças.

Cromoterapia : A utilização de cores nos leitos hospitalares para estimular emoções positivas, promovendo um ambiente relaxante e acolhedor.

Anestesia com Aromas : Durante a indução anestésica, os pacientes podem escolher aromas agradáveis, como chiclete ou chocolate, tornando o momento menos tenso.

Brinquedoteca : Um espaço reservado para a brincadeira e interação, que ajuda a aliviar o estresse dos pequenos durante a internação.

Carrinho no Centro Cirúrgico : Um carrinho personalizado que leva crianças até a sala de cirurgia de forma lúdica, minimizando o estresse associado ao procedimento.

Visita de Personagens: Momentos em que super-heróis e princesas interagem com os pacientes, trazendo alegria e diversão ao ambiente hospitalar.

Essas iniciativas reforçam o compromisso do Hospital Ortopédico AACD com um atendimento humanizado e gentil, focado em proporcionar conforto e felicidade aos seus pacientes.