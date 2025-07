Horner afirma que Verstappen deseja encerrar carreira na Red Bull

Futuro de Max Verstappen na Red Bull: Declarações de Christian Horner

Christian Horner, diretor da Red Bull Racing, afirmou que Max Verstappen deseja encerrar sua carreira na equipe. Ele garantiu que, apesar das especulações, o relacionamento entre o piloto e a equipe está forte e que todos estão cientes da situação atual.

Durante um evento de imprensa, Horner respondeu a questionamentos sobre o futuro de Verstappen, que optou por não comentar muito sobre sua carreira. O piloto, que já conquistou quatro campeonatos mundiais, limitou-se a dizer que não tinha nada a acrescentar sobre seu futuro.

Horner destacou que Verstappen tem sido parte fundamental da Red Bull desde o início de sua trajetória no automobilismo, e que suas conquistas foram todas com os carros da equipe. Segundo o dirigente, Verstappen confia muito na Red Bull, e todos dentro da equipe sabem o que espera do futuro.

Quando questionado sobre um plano B caso Verstappen decidisse deixar a equipe, Horner fez uma brincadeira, mencionando o jovem piloto Oscar Piastri, que atualmente corre pela McLaren. Ele reforçou, porém, que a prioridade está em seus pilotos atuais e que Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028.

Verstappen deixou claro que gostaria de terminar sua carreira na Red Bull, um desejo que Horner classificou como "especial e único." Ele acredita que, apesar das especulações, a equipe está focada em melhorar e ignorar os rumores externos.

Horner também comentou que as conversas sobre os contratos dos pilotos são sempre confidenciais e lembrou que a atual situação na Mercedes, especialmente em relação ao piloto George Russell, pode estar alimentando essas especulações. Segundo ele, Russell talvez esteja tentando usar a incerteza para garantir sua própria estabilidade na equipe.

Em relação à possibilidade de Russell se juntar à Red Bull, Horner afirmou que ainda não houve discussões nesse sentido. Ele elogiou a força da equipe e seus jovens talentos, como Arvid Lindblad.

O dirigente ainda destacou que a temporada de 2026 trará a maior mudança de regras na Fórmula 1 em várias décadas, com alterações significativas tanto nos chassis quanto nos motores. Horner enfatizou que, nesse cenário, é impossível prever qual equipe estará no topo, ressaltando que mudar para um carro da Mercedes não garantiria automaticamente um desempenho superior. Assim, ele concluiu que, embora haja rumores, a prioridade continua sendo a relação bem estabelecida entre Verstappen e a Red Bull.