Homem usa trator para destruir casa e evitar cobrança de banco

A história de Terry Hoskins, um morador do estado de Ohio, chamou atenção em 2009. Cansado de lutar contra um banco e frustrado com o sistema, ele tomou uma decisão surpreendente: usou um trator para demolir sua própria casa antes que o banco pudesse tomá-la.

Terry tinha uma casa avaliada em cerca de US$ 350 mil na pequena cidade de Moscow. Esse imóvel representava muitos anos de trabalho duro para ele. O problema começou quando ele entrou em conflito com o IRS, o órgão responsável pela receita federal nos Estados Unidos. O IRS colocou um ônus fiscal em sua empresa, o que prejudicou suas finanças e levou o RiverHills Bank a agir.

De acordo com Terry, o banco tentou executar a hipoteca da casa, mesmo depois de ele ter pago uma boa parte. Ele tentou renegociar, mas a proposta de US$ 170 mil foi rejeitada pelo banco, que queria obter mais na venda forçada em leilão.

Decisão extrema

Sentindo que não tinha mais alternativas, Terry decidiu agir. Poucos dias antes da perda oficial da casa, ele pegou um trator e destruiu o imóvel. Completamente determinado, ele derrubou paredes e quebrou o telhado, reduzindo tudo a escombros. Para ele, era melhor destruir a casa do que vê-la ir para as mãos do banco, que o tratou com desprezo.

O cenário de destruição foi impressionante e rapidamente chamou a atenção de vizinhos e da mídia. Em entrevistas, Terry desabafou: “Se eu não puder tê-la, ninguém mais terá.”

Repercussão nacional

A atitude de Terry gerou um debate. Para alguns, ele simbolizava uma resistência contra um sistema financeiro que estava em crise e afetando milhares de famílias. Outros o viam como alguém que agiu de forma inconsequente, sugerindo que ele poderia ter buscado alternativas legais.

Apesar de todo o alvoroço, Terry não enfrentou nenhuma prisão ou acusação criminal, já que era o proprietário da casa nesse momento. As autoridades chegaram a investigar, mas não encontraram nada de ilegal na destruição, desde que não houvesse risco para a vizinhança ou violação das normas de segurança.

Um protesto que marcou época

O caso de Terry Hoskins se tornou uma das histórias mais inusitadas da crise financeira nos Estados Unidos no final dos anos 2000. Em meio a tantas famílias despejadas, ele optou por não entregar sua casa ao banco, mesmo que isso significasse transformá-la em entulho.

Sua atitude radical ainda é lembrada como um símbolo de protesto contra instituições financeiras e o funcionamento rigoroso do sistema hipotecário americano.