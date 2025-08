Homem tenta sequestrar menina de 7 anos em Roma

Um homem de 44 anos, de nacionalidade romena, foi preso em Roma sob a acusação de tentar sequestrar uma criança de 7 anos. O incidente ocorreu na noite do dia 27 de julho, na área de Piazzale della Radio, em Marconi.

Os carabinieri foram acionados após várias ligações feitas para o número de emergência 112. As chamadas relatavam que um homem estava tentando tirar uma menina dos braços de sua mãe. Testemunhas afirmaram que o suspeito estava visivelmente embriagado e conseguiu afastar a criança da mãe por breves instantes. A mãe, no entanto, conseguiu recuperar a filha e se abrigou em um comércio, enquanto o homem a perseguia e a ameaçava com uma garrafa.

A situação foi contornada graças à intervenção de outras pessoas que estavam no local, além do pai da menina, que ajudaram a segurar o agressor até a chegada dos carabinieri. Os policiais coletaram depoimentos das testemunhas e registraram a denúncia dos pais da criança.

O homem foi levado para a delegacia, onde aguarda o julgamento. O tribunal de Roma aprovou a prisão e determinou que ele permanecesse em custódia preventiva, aguardando a próxima audiência.