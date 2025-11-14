Homem descobre prêmio milionário em bilhete esquecido no casaco
Um pai de família da região de Hesse, na Alemanha, passou por uma reviravolta incrível. Ele encontrou, de forma inesperada, um bilhete de loteria que valia 15,3 milhões de euros! O detalhe é que ele havia comprado o bilhete seis meses antes e não fazia ideia de que havia ganhado.
Desde março, a organização Lotto Hesse havia tentado localizar o ganhador, conforme noticiado na mídia. A situação parecia um verdadeiro mistério, e o homem só soube que o prêmio não havia sido reclamado quando escutou uma reportagem no rádio. Mas, mesmo assim, ele não se identificou.
A busca pelo vencedor
Diante da situação, a Lotto Hesse decidiu intensificar a busca. Lançaram uma campanha para tentar alertar o ganhador. Durante todo esse tempo, o bilhete permaneceu guardado dentro de um casaco esquecido em um armário. Quando o pai finalmente encontrou a jaqueta na semana passada, percebeu que aquilo era exatamente o que a empresa queria: o bilhete premiado.
Reação e planos
Ao ouvir sobre a notícia no rádio, o homem ficou intrigado, pensando em como alguém poderia esquecer de buscar um prêmio tão valioso. Quando encontrou o bilhete, a ficha caiu: ele era o sortudo. O papel não só tinha a combinação vencedora, mas também o número bônus, confirmando o prêmio milionário.
Em sintonia com suas prioridades, o ganhador disse que pretende fazer algumas compras modestas, como um sofá novo, mas o foco principal é garantir um futuro seguro para seus filhos.
Prazo quase no limite
A descoberta do bilhete aconteceu quando o prazo de seis meses para reivindicar o prêmio estava quase acabando. Normalmente, a Lotto Hesse espera que os vencedores se apresentem nas duas primeiras semanas após o sorteio. O caso repercutiu bastante e se tornou um dos episódios mais impressionantes do ano no mundo das loterias.