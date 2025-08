Homem-Aranha 4: primeiro teaser com Tom Holland é divulgado

Homem-Aranha: Um Novo Dia é o quarto filme da famosa franquia estrelada por Tom Holland. Recentemente, foi lançado um novo teaser do filme, onde Holland aparece vestido com o novo uniforme do herói.

O que sabemos sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Além de Tom Holland, Zendaya também retorna ao seu papel como MJ. Outro nome confirmado no elenco é o de Sadie Sink, embora seu papel ainda não tenha sido revelado. Jon Bernthal também fará uma aparição como o personagem Justiceiro.

Inicialmente, havia rumores de que a trama do filme teria um tom mais realista, focando em uma parceria entre o Homem-Aranha e o Demolidor, interpretado por Charlie Cox, para enfrentar o Rei do Crime, vivido por Vincent D’Onofrio. No entanto, esse enfoque parece ter sido descartado. Além disso, circulou a ideia de que o vilão Knull, interpretado por Andy Serkis em Venom: A Última Rodada, poderia ser o principal antagonista, com uma possível referência à famosa roupa preta do herói. Contudo, detalhes ainda são escassos e muitas informações permanecem incertas.

Tom Holland continua no papel que já interpretou anteriormente em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Homem-Aranha: Longe de Casa e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Nos filmes anteriores, ele contracenou com as versões do herói interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield, em uma trama multiversal que culminou com a perda de sua identidade para todos, incluindo MJ.

A direção do filme ficará a cargo de Destin Daniel Cretton, conhecido por seu trabalho em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro ficará por conta de Erik Sommers e Chris McKenna, que também escreveram o script de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Homem-Aranha: Um Novo Dia tem estreia prevista para 31 de julho de 2026, e os fãs aguardam ansiosamente por mais informações sobre o que está por vir.