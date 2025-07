Homem adquire terreno por R$ 25 mil e cidade busca reaver rua

Em 2021, um leilão do xerife em Butler, Ohio, deu uma guinada inesperada na vida de Jason Fauntleroy. Ele achava que tinha comprado um lote vazio por cerca de US$ 5.000, aproximando-se de R$ 25 mil, com o desejo de construir sua casa dos sonhos. O que ele não sabia era que essa compra incluía toda a Bloomfield Court, uma rua particular com cinco casas.

A situação se deu porque a prefeitura vendeu o terreno achando que era menor do que realmente era. Assim, Jason se tornou o proprietário não só de um lote, mas de uma rua inteira! Isso não foi fraude, mas uma falha de avaliação por parte da administração municipal.

Desde que isso aconteceu, a vida de Jason se transformou em uma verdadeira batalha legal. Com a posse da Bloomfield Court, ele agora é responsável por todas as despesas de manutenção, como cortar grama e limpar a via. E aí começa a saga que envolve a prefeitura e sua tentativa de desapropriar a rua.

Processo de desapropriação: a prefeitura entra em cena

Em outubro de 2024, a prefeitura decidiu iniciar um processo de desapropriação. O motivo? Fazer da rua privada uma via pública, alegando que isso era necessário para garantir acessos e padronizar a manutenção. Porém, o valor oferecido a Jason na proposta de desapropriação deixou o dono da rua extremamente insatisfeito.

O que complicou o cenário foi o fato de que a avaliação da prefeitura considerou apenas o lote onde Jason planejava construir sua casa, sem incluir a rua, que é uma parte significativa do terreno adquirido. Jason se sentiu “ignorado” pelas autoridades. Ele declarou:

“Eles me deixaram de fora… bloquearam meus telefonemas. É difícil sequer falar com alguém.”

Valor justo: o que diz a lei de Ohio

De acordo com a legislação de Ohio, em casos de desapropriação, o proprietário tem direito à “just compensation” — ou compensação justa. Isso quer dizer que o valor oferecido deve refletir o valor de mercado completo do bem que está sendo desapropriado.

Histórias passadas, como a do caso City of Norwood v. Horney (2006), mostram que a Suprema Corte de Ohio tem defendido que apenas o ganho econômico não é suficiente para justificar a desapropriação e que os direitos de propriedade devem ser respeitados. Mesmo com a insistência da prefeitura em questionar a forma como Jason adquiriu a rua — alegando que antes ela pertencia a uma associação de moradores —, a verdade é que ele possui o título da terra e isso precisa ser reconhecido.

O status atual (Julho de 2025)