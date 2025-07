Hochul e moradores contestam aumento de tarifas da RG&E e NYSEG

Rochester enfrenta controvérsia sobre aumento de tarifas de energia

Em Rochester, Nova York, as empresas Rochester Gas and Electric (RG&E) e New York State Electric & Gas (NYSEG) estão enfrentando forte oposição de moradores e líderes locais devido a uma proposta de aumento nas tarifas de energia. As companhias alegam que precisam aumentar os preços para financiar melhorias na infraestrutura elétrica da região, citando uma demanda crescente por energia e a existência de uma rede elétrica antiga que precisa de atualização.

Shelby Cohen, diretora de comunicações da Avangrid, empresa controladora da RG&E e NYSEG, defende que o aumento é necessário. Segundo ela, a demanda por eletricidade tem crescido, especialmente com o surgimento de novos empreendimentos e negócios. "Nossa rede não está preparada para atender a essa demanda crescente", afirmou. Para solucionar esse problema, a empresa apresentou o “Powering New York Plan” à Comissão de Serviços Públicos do estado, com o objetivo de atender às necessidades de infraestrutura e cobrir custos relacionados a restaurações após tempestades e dívidas geradas pela pandemia.

A proposta sugere que o aumento seja realizado de forma gradual ao longo de cinco anos, com a intenção de estabilizar os preços e ainda gerar 1.100 novos empregos em Nova York. Cohen destacou que as casas hoje em dia utilizam mais dispositivos eletrônicos do que nunca. "Antes, muitas famílias tinham apenas uma TV; agora, há múltiplas telas em cada cômodo, que precisam ser ligadas à noite", explicou.

A governadora Kathy Hochul expressou seu descontentamento com os aumentos propostos. Em um comunicado, destacou que, em um momento em que os nova-iorquinos já enfrentam dificuldades financeiras, as empresas de energia devem encontrar formas de evitar essas elevações de tarifa. Ela solicitou à Secretaria de Serviços Públicos do estado que analise de perto essas propostas, para garantir que as empresas tenha recursos para manter a rede elétrica, mas sem que isso gere lucros excessivos às custas dos consumidores.

Moradores locais estão compartilhando as preocupações da governadora. Tyler Roth, cidadão de Hilton, comentou: "Já estamos lidando com o aumento do custo de vida, e um aumento nas tarifas de energia só tornaria tudo mais apertado." John Stack, de Rochester, também expressou desconfiança sobre as promessas das companhias: "É comum ouvirmos que os preços sobem para melhorias, mas na prática, os aumentos acontecem sem que vejamos mudanças significativas."

Cohen enfatizou que este é apenas o início de um processo que deverá durar cerca de 11 meses, onde a empresa irá trabalhar junto à Comissão de Serviços Públicos de Nova York para determinar um plano final que permita modernizar a rede, atender às políticas estaduais e cobrir os custos que não foram anteriormente financiados.

As discussões sobre as tarifas continuam, enquanto moradores e autoridades aguardam mais informações sobre como as melhorias na infraestrutura elétrica podem ser realizadas sem aumentar ainda mais as despesas das famílias.