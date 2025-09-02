Notícias

Robôs produzem cerveja com resultados surpreendentes

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
1 minuto de leitura
Robôs agora fabricam cerveja e o resultado é impressionante
Robôs agora fabricam cerveja e o resultado é impressionante

As inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, e não se limitam apenas a tarefas de tratamento de dados ou edição de textos e imagens. Uma aplicação bem interessante envolve o mundo das bebidas. Por exemplo, em 2016, a empresa IntelligentX Brewing Company lançou a primeira cerveja do mundo criada por uma máquina. O que era um experimento inovador virou tendência.

Nesse projeto, um algoritmo ajustava as receitas com base no feedback dos consumidores. Com o passar do tempo, outras cervejarias ao redor do mundo, inclusive no Brasil, começaram a adotar essa abordagem. O resultado? Um verdadeiro giro na forma de criar cervejas, mesclando tecnologia e tradição.

Esse uso de IA tem como meta aprimorar as receitas e otimizar a logística das fábricas. Assim, mesmo as receitas que têm décadas de história agora enfrentam a concorrência das inovações tecnológicas. Apesar de parecer uma mudança radical, as pesquisas mostram que o público tem aceitado bem essa evolução. Revistas como a The Economist destacam que muitos cervejeiros notaram que as sugestões das IAs se saem muito bem com os consumidores.

Cervejas feitas com IA: confira as marcas

Vale lembrar que a aplicação de IA na produção de cervejas não é exclusividade das pequenas marcas. Muitas grandes empresas também estão aproveitando essas ferramentas para melhorar seus processos. Algumas fábricas usam robôs apenas para analisar receitas e propor melhorias, enquanto outras vão muito além: elas desenvolveram até os rótulos e o design com a ajuda das IAs.

Aqui estão algumas marcas que se destacam nesse novo cenário:

  • Beck’s Autonomous
  • Prussia Bier A.I. Black IPA
  • St. Austell Brewery IPA “Hand Brewed by Robots”
  • Artesanais da Coedo Brewery
  • Species X Beer Project

Com o crescimento da popularidade dessas cervejas, é fácil imaginar que, em breve, essa abordagem possa dominar o mercado. As mudanças não vão impactar apenas a maneira como produzimos e comercializamos as cervejas, mas também abrirão caminho para inovações em diversos outros produtos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Titanic de pedra, Navio, Agreste

Homem constrói Titanic no agreste e atrai turistas com sonho

4 minutos atrás
Cientistas dizem que, se você tem mais de 50 anos, este hobbie pode melhorar a saúde do seu cérebro

Hobbie para maiores de 50 anos pode melhorar a saúde cerebral

36 minutos atrás
Você pode ter até R$ 2.800 esperando por você! Descubra como sacar AGORA

Até R$ 2.800 disponíveis para saque; saiba como retirar

1 hora atrás
Papa faz pronunciamento inesperado e clima de lut0 se espalha, ele... Ver Mais

Papa faz pronunciamento surpresa em meio a clima tenso

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo