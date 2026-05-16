Saúde

Doença celíaca: 10 dicas para uma dieta sem glúten

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 8 horas atrás
3 minutos lidos
Doença celíaca: 10 dicas para uma dieta sem glúten segura e equilibrada
Doença celíaca: 10 dicas para uma dieta sem glúten segura e equilibrada

Em 16 de maio, a galera se mobiliza para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. Um tema que merece destaque, pois essa condição autoimune pode passar mais despercebida do que um engarrafamento no fim de semana. A doença afeta cerca de 1% da população mundial, e o vilão é o glúten — uma proteína encontrada em alimentos como trigo, cevada e centeio.

Ao consumir glúten, o organismo de quem tem predisposição genética reage de forma inadequada. Essa resposta provoca inflamação no intestino delgado, atrapalhando a absorção de nutrientes essenciais, como ferro e cálcio. A Dra. Daniela Antenuzi, do Afya Brasília, explica que essa doença não deve ser confundida com alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten. Embora os sintomas possam ser similares, as causas e implicações são bem diferentes.

### Sinais da Doença Celíaca

Os sinais da doença celíaca nem sempre aparecem da maneira que esperamos. Muitos pacientes não apresentam sintomas digestivos evidentes e, em alguns casos, podem até estar assintomáticos. Além de diarreia e dor abdominal, problemas como fadiga, anemia e perda de peso podem surgir silenciosamente. Às vezes, podem aparecer alguns sintomas menos conhecidos, como alterações no esmalte dos dentes e distúrbios hormonais.

### Retirada do Glúten da Alimentação

O nutricionista Diego Righi adianta que, para controlar a doença, a dieta precisa ser completamente livre de glúten. Isso inclui eliminar trigo, centeio e cevada da mesa — não dá pra ficar fazendo “meia boca”. E vale lembrar que até a aveia pode ser problemática se não for certificada como sem glúten.

Muita gente não imagina, mas o glúten pode estar escondido em produtos industrializados. Molhos, temperos prontos e até em alguns tipos de chocolates. Assim, a leitura atenta dos rótulos é fundamental. Sempre procure as informações que indicam se há ou não glúten. Essa rotina faz toda a diferença.

Além de evitar o glúten, a qualidade nutricional dos alimentos deve ser uma prioridade. Substituições que usam farinhas refinadas e amidos podem acabar deixando a dieta pobre em fibras e nutrientes. Isso pode desencadear deficiências, especialmente no início do tratamento.

### Tratamento para a Doença é Essencial

Ignorar a dieta pode trazer sérias consequências. Pacientes que não seguem a risca a dieta sem glúten têm um risco elevado de desenvolver problemas como osteoporose, distúrbios hormonais e até câncer intestinal. Mas aqui vai uma boa notícia: seguir à risca a dieta costuma melhorar significativamente a qualidade de vida.

### Dieta Sem Glúten Segura e Equilibrada

Manter uma alimentação livre de glúten exige um pouco mais de atenção. O nutricionista Diego Righi indica algumas dicas práticas para garantir mais segurança na sua dieta:

#### 1. Priorize Alimentos In Natura e Minimamente Processados
Alimentos like arroz, feijão e carnes são naturalmente livres de glúten, desde que não haja contaminação cruzada.

#### 2. Leia os Rótulos Sempre
Preste atenção a rótulos com “contém glúten” ou “não contém glúten”. Fique de olho em ingredientes como trigo e cevada.

#### 3. Não Confunda “Sem Trigo” Com “Sem Glúten”
Produto sem trigo pode ter cevada, que também não é safe.

#### 4. Evite Produtos a Granel
Alimentos vendidos a granel têm mais chance de contaminação por utensílios e recipientes compartilhados.

#### 5. Separe Utensílios e Alimentos em Casa
Mantenha seus potes e utensílios livres de migalhas de pão comum.

#### 6. Atenção ao Óleo de Fritura Compartilhado
Alimentos fritos em óleo de empanados perdem a segurança.

#### 7. Pergunte Sobre o Preparo em Restaurantes
Questione a manipulação dos alimentos e evite contaminação cruzada.

#### 8. Inclua Fibras Diariamente
Alimentos ricos em fibras, como frutas e legumes, são ótimos para a saúde intestinal.

#### 9. Evite Depender de Ultraprocessados Sem Glúten
Produtos como biscoitos e pães sem glúten podem ser ricos em açúcar e gordura, então cuidado.

#### 10. Mantenha Acompanhamento Médico e Nutricional
O monitoramento profissional é importante para a saúde e o equilíbrio nutricional.

Essas dicas simples podem ajudar a fazer uma dieta segura e equilibrada, garantindo uma vida mais leve e saudável.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 8 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Hipertensão arterial: entenda o aumento de casos da doença entre pessoas jovens

Aumento da hipertensão em jovens: entenda os motivos agora

1 dia atrás
Vitamina B9: entenda a importância desse nutriente para a saúde do intestino

Vitamina B9: descubra sua importância para a saúde intestinal

1 dia atrás
Imunidade: veja alimentos e bebidas naturais para fortalecer o organismo 

Imunidade: descubra alimentos naturais que fortalecem seu corpo

1 dia atrás
Lesões vasculares em crianças: conheça os sinais e a importância do acompanhamento médico

Lesões vasculares em crianças: identifique sinais e siga tratamento

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo