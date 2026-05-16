Doença celíaca: 10 dicas para uma dieta sem glúten

Em 16 de maio, a galera se mobiliza para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. Um tema que merece destaque, pois essa condição autoimune pode passar mais despercebida do que um engarrafamento no fim de semana. A doença afeta cerca de 1% da população mundial, e o vilão é o glúten — uma proteína encontrada em alimentos como trigo, cevada e centeio.

Ao consumir glúten, o organismo de quem tem predisposição genética reage de forma inadequada. Essa resposta provoca inflamação no intestino delgado, atrapalhando a absorção de nutrientes essenciais, como ferro e cálcio. A Dra. Daniela Antenuzi, do Afya Brasília, explica que essa doença não deve ser confundida com alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten. Embora os sintomas possam ser similares, as causas e implicações são bem diferentes.

### Sinais da Doença Celíaca

Os sinais da doença celíaca nem sempre aparecem da maneira que esperamos. Muitos pacientes não apresentam sintomas digestivos evidentes e, em alguns casos, podem até estar assintomáticos. Além de diarreia e dor abdominal, problemas como fadiga, anemia e perda de peso podem surgir silenciosamente. Às vezes, podem aparecer alguns sintomas menos conhecidos, como alterações no esmalte dos dentes e distúrbios hormonais.

### Retirada do Glúten da Alimentação

O nutricionista Diego Righi adianta que, para controlar a doença, a dieta precisa ser completamente livre de glúten. Isso inclui eliminar trigo, centeio e cevada da mesa — não dá pra ficar fazendo “meia boca”. E vale lembrar que até a aveia pode ser problemática se não for certificada como sem glúten.

Muita gente não imagina, mas o glúten pode estar escondido em produtos industrializados. Molhos, temperos prontos e até em alguns tipos de chocolates. Assim, a leitura atenta dos rótulos é fundamental. Sempre procure as informações que indicam se há ou não glúten. Essa rotina faz toda a diferença.

Além de evitar o glúten, a qualidade nutricional dos alimentos deve ser uma prioridade. Substituições que usam farinhas refinadas e amidos podem acabar deixando a dieta pobre em fibras e nutrientes. Isso pode desencadear deficiências, especialmente no início do tratamento.

### Tratamento para a Doença é Essencial

Ignorar a dieta pode trazer sérias consequências. Pacientes que não seguem a risca a dieta sem glúten têm um risco elevado de desenvolver problemas como osteoporose, distúrbios hormonais e até câncer intestinal. Mas aqui vai uma boa notícia: seguir à risca a dieta costuma melhorar significativamente a qualidade de vida.

### Dieta Sem Glúten Segura e Equilibrada

Manter uma alimentação livre de glúten exige um pouco mais de atenção. O nutricionista Diego Righi indica algumas dicas práticas para garantir mais segurança na sua dieta:

#### 1. Priorize Alimentos In Natura e Minimamente Processados

Alimentos like arroz, feijão e carnes são naturalmente livres de glúten, desde que não haja contaminação cruzada.

#### 2. Leia os Rótulos Sempre

Preste atenção a rótulos com “contém glúten” ou “não contém glúten”. Fique de olho em ingredientes como trigo e cevada.

#### 3. Não Confunda “Sem Trigo” Com “Sem Glúten”

Produto sem trigo pode ter cevada, que também não é safe.

#### 4. Evite Produtos a Granel

Alimentos vendidos a granel têm mais chance de contaminação por utensílios e recipientes compartilhados.

#### 5. Separe Utensílios e Alimentos em Casa

Mantenha seus potes e utensílios livres de migalhas de pão comum.

#### 6. Atenção ao Óleo de Fritura Compartilhado

Alimentos fritos em óleo de empanados perdem a segurança.

#### 7. Pergunte Sobre o Preparo em Restaurantes

Questione a manipulação dos alimentos e evite contaminação cruzada.

#### 8. Inclua Fibras Diariamente

Alimentos ricos em fibras, como frutas e legumes, são ótimos para a saúde intestinal.

#### 9. Evite Depender de Ultraprocessados Sem Glúten

Produtos como biscoitos e pães sem glúten podem ser ricos em açúcar e gordura, então cuidado.

#### 10. Mantenha Acompanhamento Médico e Nutricional

O monitoramento profissional é importante para a saúde e o equilíbrio nutricional.

Essas dicas simples podem ajudar a fazer uma dieta segura e equilibrada, garantindo uma vida mais leve e saudável.