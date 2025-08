Histórico do Millonarios em 31 de julho nos torneios oficiais

O Millonarios entra em campo hoje à noite contra o Real Cartagena, buscando manter uma impressionante sequência de 48 anos sem derrotas em partidas oficiais disputadas no dia 31 de julho. Este confronto marca a estreia do time na edição 2025 da Copa.

A última vez que o Millonarios perdeu em uma partida nesse dia foi em 1949, quando enfrentou o Deportivo Cali, em uma partida emocionante que terminou empatada em 3 a 3. Naquela ocasião, os gols do Millonarios foram marcados por Alfredo Castillo e Pedro Cabillón, que anotou duas vezes.

O dia 31 de julho de 2022 também ficará na memória dos torcedores, pois foi quando o Millonarios conquistou sua primeira vitória no Estádio Sierra Nevada, em Santa Marta, ao vencer o União Magdalena por 2 a 0. Os gols dessa vitória foram marcados por Luis Carlos Ruiz e Diego Herazo. Essa vitória foi especialmente significativa, pois foi a primeira do Millonarios na capital do Magdalena desde 2003.

Assim, o time busca hoje continuar essa tradição vitoriosa em um dia que já é considerado emblemático para a sua história.