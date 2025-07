Helena revela pistas sobre seu grande segredo na novela

Em “História de Amor”, a personagem Helena, interpretada por Regina Duarte, começa a revelar que possui um grande segredo que envolve sua filha Joyce, interpretada por Carla Marins. Essa descoberta acontece em um momento de reflexão, quando Helena se prepara para visitar Joyce e a neta Alice no hospital.

Durante sua arrumação, Helena recorda uma conversa que teve com Joyce quando esta ainda estava grávida. Na lembrança, Helena menciona ter sonhado que a neta nasceria prematura e pequena, algo que de fato acontece. Joyce, por sua vez, expressa sua frustração por não conseguir sonhar com a filha, mesmo se esforçando para isso. Helena, tentando alegrar a filha, ri e pergunta qual nome Joyce está pensando para a criança. A jovem compartilha que uma amiga sugeriu o nome “Alícia”, mas acabou decidindo por “Alice”, o que deixa Helena muito contente.

A conversa prossegue quando Joyce começa a se queixar de dores nas costas e questiona Helena sobre como ela se cuidava durante a gravidez. Helena tenta evitar o assunto e acaba mentindo, afirmando que caminhava regularmente, embora não o tenha feito da mesma forma rigorosa que Joyce. Essa mentira deixa Helena inquieta, e ao voltar para o presente, seu desconforto é visível.

Neste momento, ela ouve um barulho na porta e vai até o quarto, onde encontra Joyce e Caio, interpretado por Ângelo Paes Leme. Ambos se mostram infelizes, especialmente Joyce, que está triste por não ter sua filha nos braços em casa.

O mistério em torno do segredo de Helena promete ser um dos pontos altos da trama, que só será totalmente revelado no final da novela. A expectativa é que as revelações sobre o passado de Helena tragam novas emoções e surpresas para os personagens e para o público.

A trama não só ilustra a dinâmica familiar entre mãe e filha, mas também aborda temas como sonhos, expectativas e os desafios da maternidade. Além disso, a história é marcada por momentos emocionantes que ressoam com muitas experiências reais de mães e filhas.