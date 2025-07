Gusttavo Lima leva “O Embaixador Classic” a Porto Alegre

Gusttavo Lima, um dos principais nomes da música sertaneja, está em nova fase de sua carreira em 2025, apresentando o projeto “O Embaixador Classic”. O espetáculo acontece neste sábado, 5 de julho, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com abertura dos portões às 17h.

Nesta apresentação, o artista promete reunir seus maiores sucessos com uma nova interpretação. Ele estará acompanhado por uma banda e uma orquestra, proporcionando uma experiência musical única aos fãs. A estrutura da festa foi planejada para garantir conforto ao público, com diferentes setores que oferecem comodidade.

O repertório do show inclui clássicos como “Inventor dos Amores”, “60 Segundos”, “Cabelo Cor de Ouro”, “Cem Mil”, “Desejo Imortal” e “Hora de Amar”. Além disso, o cantor também irá apresentar canções de seu mais recente álbum, “Embaixador Acústico”, que incluem faixas como “A Noite”, “Quando a Chuva Passar” e “Morar Nesse Motel”.

Gusttavo Lima ressaltou a importância deste show: “Esse é um espetáculo maravilhoso recheado de canções interpretadas de maneira muito especial! Todos estão convidados e eu espero por vocês para vivermos juntos essa experiência emocionante”, afirmou.

A ideia de “O Embaixador Classic” surgiu da vontade do artista de inovar. O projeto teve seu início a partir de uma live feita em 2021, que foi muito bem recebida e transformou-se em um grande espetáculo ao vivo que promete encantar o público.

Recentemente, o cantor já apresentou uma amostra do que seria esse projeto durante o especial “Natal do Embaixador”, que foi exibido na televisão. Agora, os fãs têm a chance de conferir essa experiência sonora ao vivo na nova turnê. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do cantor.