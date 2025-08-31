Governo assina acordo histórico para aposentados

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foi assinado recentemente, contando com a presença do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Instituto Nacional do Seguro Social. Essa parceria tem um objetivo claro: oferecer mais proteção aos aposentados e pensionistas, especialmente no que diz respeito ao Regime Geral de Previdência Social.

A cerimônia aconteceu no Palácio da Justiça, em Brasília, e representa um passo importante para garantir mais segurança a quem já trabalhou tanto. Estamos falando de ações que vão beneficiar aqueles que dedicaram a vida ao trabalho e agora merecem apoio.

Avanços nas políticas de proteção

O acordo busca proteger esse público específico, oferecendo também descontos através de associações. Para isso, não apenas os órgãos responsáveis estarão envolvidos, mas também análises realizadas diretamente pelos aposentados e pensionistas, através do site Consumidor.gov.br. O apoio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) será fundamental nesse processo.

Para que essa iniciativa funcione plenamente, é essencial que tanto as instituições bancárias quanto os serviços conveniados estejam devidamente cadastrados. Os aposentados poderão realizar suas solicitações de forma online, e a expectativa é de que a resposta chegue em até dez dias. Uma maneira prática de viabilizar esse acesso.

Durante esse período, as instituições financeiras devem manter comunicação constante com os beneficiários. Se o retorno demorar ou ocorrer alguma falha no processo, poderão ser aplicadas sanções aos bancos. Além disso, o INSS e a Senacon vão compartilhar informações, reforçando a segurança desse acompanhamento.

Com essa troca de dados, o respaldo é ainda maior, permitindo que qualquer questão que surja possa ser direcionada ao Procon e ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É bom lembrar que a proteção dos dados pessoais será garantida pela Lei de Acesso à Informação e pela Lei Geral de Proteção de Dados.

Portanto, o acordo tem uma importância urgente e uma validade de cinco anos. Está alinhado com as instituições responsáveis, surgindo como uma alternativa eficaz para resolver situações abusivas em relação aos empréstimos consignados. É uma movimentação que promete trazer mais tranquilidade e segurança para quem já contribuiu tanto para o país.