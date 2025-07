Gol anuncia receita líquida de R$ 1,54 bilhão em maio

A Gol Linhas Aéreas apresentou um relatório operacional ao Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, referente ao mês de maio de 2025. Este relatório faz parte do processo de recuperação judicial conhecido como Chapter 11, que a empresa concluiu em junho.

Os dados mostram que a companhia enfrentou dificuldades financeiras no último mês. A Gol registrou um prejuízo líquido de R$ 1,42 bilhão durante esse período. Sua receita líquida foi de R$ 1,54 bilhão, indicando que as despesas superaram as receitas de forma significativa. O resultado operacional também foi negativo, com prejuízos de R$ 887 milhões, resultando em uma margem de -57%. Para completar, o EBITDA, que mede a lucratividade da empresa, ficou em R$ 650 milhões negativos, com a mesma margem negativa.

Além do desempenho financeiro, a Gol informou que ao final do mês tinha R$ 1,87 bilhão em caixa e aplicações de curto prazo. Por outro lado, a dívida líquida da empresa alcançou R$ 30,7 bilhões. Vale ressaltar que essas informações financeiras são preliminares e ainda não foram auditadas.

A divulgação desses dados é um passo importante para a Gol, que busca estabilizar sua situação financeira e se reerguer após um período desafiador no setor aéreo.