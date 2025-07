Globo revela solução para falta de Débora Nascimento em novela

A TV Globo anunciou uma mudança significativa na trama da novela “Êta Mundo Bom!”, que estreou sua continuação, “Êta Mundo Melhor!”, na última segunda-feira, 30. A nova fase da novela não contará com a atriz Débora Nascimento, que interpretava a personagem Filomena, uma das protagonistas da primeira temporada.

Na continuação, a personagem de Débora Nascimento é dada como morta logo no início, após um incêndio. Isso acontece no primeiro capítulo de “Êta Mundo Melhor!”, onde a narrativa foi alterada. Antes, Filó, como também é chamada, havia construído uma vida feliz ao lado de Candinho, interpretado por Sérgio Guizé, com quem formou uma família no campo.

A nova versão da história revela que Filó foi seduzida por Ernesto, interpretado por Eriberto Leão. Ela se envolve com ele mesmo estando casada e com filho. Durante uma tentativa de fuga com o vilão, ocorre o incêndio que leva à sua morte. Essa mudança na trama foi necessária devido a um impasse contratual entre a atriz e a emissora, que não conseguiu chegar a um acordo.

A decisão de excluir a personagem complexifica a narrativa e apresenta uma nova direção para a história, prometendo surpresas e reviravoltas aos telespectadores.