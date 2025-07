George Russell comenta contrato com a Mercedes e nega negociações

George Russell, piloto da Mercedes, afirmou que as chances de não continuar na equipe na próxima temporada são “excepcionalmente baixas”. O britânico, que tem um contrato válido até o final de 2025, enfatizou que não está em conversas com outras equipes e que sua lealdade permanece firmemente com a Mercedes, onde acredita que também está a lealdade da equipe.

Nos últimos meses, surgiram especulações sobre o futuro de Russell na Mercedes, especialmente após comentários sobre a possibilidade de a equipe estar em contato com Max Verstappen. Perguntado sobre novidades relacionadas a seu contrato antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Russell disse: “Não há atualizações desde a última vez que conversamos. Estou focado no meu trabalho, que é pilotar.”

Russell destacou que a corrida em seu país é muito importante para ele e que será uma grande oportunidade para obter um bom resultado. “É o meu Grande Prêmio favorito do ano, e quero dar toda a minha atenção para tentar vencer. No ano passado, começamos na pole e lideramos os primeiros trechos da corrida”, lembrou.

Ele também comentou sobre as condições climáticas favoráveis que ele espera durante o evento, mencionando que a temperatura deve ser melhor do que nas corridas recentes, o que pode beneficiar a performance do carro.

Quando questionado sobre o impacto das especulações na agricultura de sua relação com a equipe, Russell afirmou que há muitas conversas nos bastidores que não precisam ser tornadas públicas. Ele reafirmou sua confiança na liderança da equipe e minimizou a preocupação com os rumores, dizendo que se sente em boa forma e acredita que sua performance fala por si só.

Russell foi claro ao afirmar que não está em contato com outras equipes, respondendo de forma firme: “Não”. Ele também falou sobre o fato de que é normal que as equipes avaliem o futuro e tenham conversas sobre seus pilotos. Ele demonstrou disposição para ser colega de equipe com qualquer piloto, mas reafirmou seu compromisso com a Mercedes.

O piloto comentou ainda sobre a relação com Toto Wolff, chefe da equipe, dizendo que Wolff sempre cumpriu suas promessas e que ele confia que quaisquer decisões a serem tomadas levarão em conta não apenas a sua carreira, mas também os interesses da equipe e de todos os funcionários da Mercedes.

Em relação a um possível plano caso ele não esteja na equipe em 2026, Russell disse sentir-se confiante de que suas habilidades e resultados são suficientes para garantir sua permanência. Ele acrescentou que, se outros times já tiverem demonstrado interesse, ele manteve sua lealdade à Mercedes.

“Eu estou focando no meu papel aqui e tudo se resolverá naturalmente. A possibilidade de não estar na Mercedes no próximo ano é muito baixa”, afirmou. Apesar de não haver um prazo específico para definir seu futuro, Russell sugeriu que movimentações podem acontecer em breve.

“Não há um prazo. Normalmente, tentamos resolver essas questões antes das férias de verão. A Mercedes também gerencia meu contrato, então não é uma decisão totalmente minha. No momento, estou focado na corrida”, concluiu.