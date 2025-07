Geada e frio intenso afetam 26 cidades do Rio Grande do Sul

Frio intenso atinge o Rio Grande do Sul com temperaturas negativas e transtornos devido à chuva

Nesta terça-feira (1), o Rio Grande do Sul viveu a manhã mais fria do ano, com pelo menos 26 cidades registrando temperaturas abaixo de zero. As medições foram realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além do frio, o estado ainda lida com os efeitos de chuvas intensas que começaram em 17 de junho, causando a morte de cinco pessoas, uma pessoa desaparecida e mais de 8.000 desabrigados.

De acordo com informações da MetSul, uma análise de dados de diferentes fontes, incluindo universidades e medições particulares, indica que o total de cidades com mínimas negativas pode chegar a quase 200. O recorde de temperatura foi registrado em Santana do Livramento, onde os termômetros marcaram -7,3°C na estação da Secretaria Estadual da Agricultura (Seapi).

Outras localidades que também apresentaram frio intenso incluem São José dos Ausentes, com -5,3°C, e cidades próximas como Vacaria, que registrou -4,2°C, e Cambará do Sul, com -3,5°C. No sul do estado, Bagé teve mínimas de -3°C, enquanto Canguçu, Dom Pedrito e Jaguarão marcaram, respectivamente, -2,4°C, -1,7°C e -0,8°C.

Nas regiões central e norte do estado, temperaturas negativas foram observadas em Soledade (-3°C), Tupanciretã (-2,7°C), Santiago e Erechim (-2,6°C), entre outras cidades. Na Fronteira Oeste, as mínimas também foram baixas, com Alegrete a -2,2°C e São Gabriel a -1,9°C.

Em Caxias do Sul, onde os termômetros chegaram a -1,4°C, 192 pessoas em situação de rua foram acolhidas em abrigos para garantir sua segurança e bem-estar. Além disso, o frio extremo trouxe geadas em diversas cidades. Em Gramado, Canela e áreas da zona sul de Porto Alegre, veículos amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo.

As temperaturas devem continuar baixas até a sexta-feira (4), devido a uma massa de ar frio, embora não haja previsão de neve. Em Gramado, um veterinário registrou em vídeo a retirada da camada de gelo de seu carro e se surpreendeu com blocos de água congelada saindo de uma mangueira. Um morador de Cerrito também compartilhou um vídeo mostrando uma peça de roupa que congelou no varal.

Na capital, Porto Alegre, a temperatura mínima foi de 3,1°C, e um abrigo emergencial está recebendo 83 pessoas, a maioria de ilhas da região metropolitana, como Ilha da Pintada e Ilha do Pavão. Ao todo, 1.413 pessoas estão temporariamente em abrigos em todo o estado.

As cidades com maior número de desabrigados incluem Eldorado do Sul, com 345, Uruguaiana com 267, Cachoeira do Sul com 135, e São Jerônimo com 92.

Em relação à situação do lago Guaíba, o nível aumentou dois centímetros, atingindo 2,86 metros em Cais Mauá, enquanto a Ilha da Pintada registrou 2,66 metros, um valor acima da cota de inundação. Vários bairros da zona sul enfrentam avanço de água sobre a orla devido aos ventos fortes que afetaram a região nos últimos dias. A prefeitura de Porto Alegre fechou as últimas cinco comportas abertas no sistema de proteção contra cheias.

A Defesa Civil local prevê ventos com rajadas que podem ultrapassar 40 km/h, especialmente no período da tarde, o que pode complicar ainda mais a situação em áreas afetadas pelas chuvas.