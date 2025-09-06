Notícias

Gavião Peixoto lidera ranking de qualidade de vida no Brasil

Fundada há apenas 29 anos, a pequena Gavião Peixoto (SP) superou capitais como Brasília, Goiânia e São Paulo, alcançando a melhor qualidade de vida do Brasil segundo o IPS Brasil, com forte peso da presença da Embraer e da produção de caças Gripen.
A jovem cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, conquistou recentemente o primeiro lugar no ranking nacional de qualidade de vida, divulgado em 6 de setembro de 2025 pelo IPS Brasil. Com apenas 4.702 habitantes e fundada em 1995, Gavião Peixoto obteve uma nota impressionante de 73,26, ultrapassando capitais conhecidas como Brasília, Goiânia e até mesmo a própria São Paulo.

Esse feito incrível se deve, em grande parte, à presença da Embraer e à instalação da fábrica dos caças Gripen em parceria com a sueca Saab. Desde 2001, esse movimento transformou a economia da cidade, trazendo empregos de alta qualificação e salários acima da média nacional. O resultado? Gavião Peixoto se tornou um verdadeiro modelo em desenvolvimento e bem-estar social.

Como nasceu e cresceu a cidade paulista

Gavião Peixoto, que anteriormente era um distrito de Araraquara, foi emancipada em 1995. Foi a partir de 2001 que a cidade começou a experimentar um salto no seu desenvolvimento. A instalação da unidade da Embraer, responsável pela produção dos caças Gripen para a Força Aérea Brasileira, não só atraiu profissionais qualificados, mas também trouxe significativos investimentos em tecnologia e serviços.

Hoje, a cidade é vista como um polo aeroespacial, apresentando uma economia sólida e refletindo diretamente na qualidade de vida de seus moradores.

Desempenho nos indicadores do IPS

O Índice de Progresso Social (IPS) mede o bem-estar da população em três áreas: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Os números de Gavião Peixoto são realmente impressionantes:

  • 89,22 pontos em acesso à água e saneamento
  • 97,20 pontos em moradia
  • 73,26 pontos na expectativa de vida
  • 86,22% de taxa de ocupação
  • Salário médio formal de R$ 6.300
  • 98,7% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas na escola

Essas estatísticas evidenciam que a cidade está proporcionando um equilíbrio notável entre desenvolvimento econômico, infraestrutura e inclusão social, superando até cidades grandes.

Por outro lado, São Paulo, a maior capital do país, marcou 68,79 e ficou em sexto lugar. Cidades como Brasília, São Carlos e Goiânia apresentaram resultados bons, mas nenhuma conseguiu alcançar Gavião Peixoto.

De acordo com o Monitor de Mercado, esses números destacam a importância do planejamento urbano aliado a investimentos privados, que podem transformar pequenas cidades em modelos de qualidade de vida em um curto espaço de tempo.

Benefícios práticos para os moradores

Os habitantes de Gavião Peixoto aproveitam condições que são um verdadeiro alívio quando comparadas às grandes capitais. Os benefícios incluem:

  • Mais segurança, com baixos índices de criminalidade
  • Educação de qualidade, quase universal no ensino fundamental
  • Um mercado de trabalho robusto, impulsionado pela indústria aeroespacial
  • Infraestrutura eficiente, com saneamento, moradia digna e bons serviços públicos

Esses fatores juntos fazem com que a qualidade de vida seja uma experiência diária, e não apenas um número em uma pesquisa.

A história de Gavião Peixoto mostra que investimentos estratégicos e políticas focadas no bem-estar do cidadão podem, sim, transformar cidades menores em locais prósperos. O sucesso do município reabre o debate sobre o potencial de pequenas cidades brasileiras para se tornarem polos de desenvolvimento.

