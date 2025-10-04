Garagem com Hummer de R$ 2,5 mi e custo mensal de R$ 200 mil

Renato Cariani, influenciador e especialista em performance, teve um convite especial: conhecer a mansão de Pablo Marçal, em um luxuoso condomínio em Barueri, São Paulo. A ideia era acompanhar os dias iniciais de um projeto de transformação física de Marçal, mas a visita acabou revelando muito mais. Durante o tour, Cariani registrou cenas do estilo de vida opulento de Marçal, sua filosofia de negócios e a mentalidade de um homem que vive sempre em busca de novos desafios.

O que poderia ser apenas um passeio pelos cômodos da casa se transformou em uma verdadeira imersão na rotina e no pensamento que sustentam um patrimônio que beira bilhões. Cariani atuou como uma lente para o público, questionando as excentricidades de Marçal e a lógica por trás de decisões, que vão da compra de carros luxuosos até a gestão de suas mais de 40 empresas. O conteúdo revela uma complexidade que vai além da imagem do empresário na mídia.

Uma garagem de cinema: Bentley, Hummer e a filosofia dos negócios

Logo ao chegar, a garagem impacta com um visual de tirar o fôlego. Um Bentley novinho, ainda com cheiro de carro novo, é o primeiro que Cariani examina. Ao lado, um Cadillac Escalade, descrito como o “carro do presidente dos Estados Unidos”, impressiona pelo tamanho e sofisticação. Mas Marçal não vê essa coleção simplesmente como um hobby. Ele tem uma visão pragmática: “Nunca perdi R$ 1 com carros. Só compro abaixo do preço de mercado”, revela. Para ele, a compra de carros de luxo é mais um negócio; ele usa e depois revende, gerando lucro.

Dentre os veículos, o destaque é uma Hummer elétrica que custa quase R$ 2,5 milhões. Marçal observa que esse carro tem a “cara” de Cariani, pela robustez. A conversa sobre automóveis se transforma em uma reflexão sobre sua filosofia empresarial. “Dinheiro é munição e empresa é armamento”, ele afirma. Para Marçal, cada bem material tem uma função, seja para uso pessoal, criação de novas oportunidades ou uma venda lucrativa. Ele deixa claro que tudo, incluindo a própria casa, pode ser vendido se a proposta for atraente.

A mentalidade do império: de R$ 10 mil a um patrimônio bilionário

Durante o tour, Cariani explora a trajetória de Marçal, que começou de maneira bem modesta. Há 15 anos, ele e a esposa, Carol, se casaram com apenas R$ 10 mil. Naquele tempo, Marçal trabalhava como atendente de call center, ganhando R$ 525 por mês. A mudança aconteceu quando ele organizou um evento musical gospel e lucrou em uma noite o que equivalia a anos de salário. Essa virada foi seu “rico vírus”, que o fez repensar sua vida profissional e o que poderia alcançar.

Desde então, sua expansão foi intensa. Hoje, Marçal é dono de mais de 40 empresas em setores variados, como imobiliário, hotelaria e aviação, com um valor estimado de R$ 5 bilhões. Ele se distanciou do rótulo de coach que muitos lhe atribuíram, preferindo ser visto como empresário que usa a internet para atrair talentos e disseminar sua mensagem de “reinar em vida”.

O custo de vida e o propósito do dinheiro

A grandiosidade da mansão de Pablo Marçal reflete-se no alto custo de manutenção. Ele revela que só para manter a casa e pagar os funcionários, gasta mais de R$ 200 mil por mês. A comparação que ele faz é impactante: o salário que antes considerava alto, cerca de R$ 250 mil, agora “não paga nem as despesas da minha casa”. Essa afirmação é um reflexo do crescimento financeiro e da mudança de visão sobre riqueza.

Marçal acredita que acumular dinheiro sem um propósito não passa de um “fardo pesado”. Ele argumenta que o dinheiro deve servir para algo maior, como a construção de uma cidade na África, por exemplo. “O cara que tem grana mas não tem experiência, o que ele tem? Não tem nada”, critica, apontando as consequências de quem só acumula fortuna em vez de investir em progresso.

Lifestyle de desafios: do Iron Man à rotina de treinos

A visita de Cariani também destaca um aspecto fundamental da vida de Marçal: sua busca constante por superação. Em seu escritório, ele exibe com orgulho a “Marreta”, um troféu simbólico para quem completa o Ultraman, uma competição que envolve 8 km de natação, 360 km de ciclismo e 84 km de corrida. Medalhas do Iron Man e outros desafios extremos adornam o ambiente, mostrando que sua mentalidade competitiva se aplica em diversos aspectos, tanto no esporte quanto nos negócios. “Quero sempre estar inscrito em um desafio até o meu último respirar”, afirma.

Essa paixão por desafios é o que o uniu a Renato Cariani. Durante a conversa, eles discutem planos de treinos e a polêmica dieta que Marçal tentou, descrevendo um dia sem sal como “profundamente irritante”. A disciplina é evidente, com ele seguindo à risca horários de jejum e escolhas alimentares mesmo em eventos com investidores. O próximo grande desafio da dupla será um percurso de 100 km de bicicleta, que já está animando seguidores nas redes sociais. Para Marçal, isso é apenas mais um meio de viver de acordo com seu lema: sem fé, entendida como desafio, é impossível evoluir.