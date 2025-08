Ganhador de R$ 10 milhões na Quina e as chances de ser atingido por raio

Um morador de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, ganhou o prêmio principal do concurso 6790 da Quina, realizado no último sábado (2). Ele acertou todas as cinco dezenas sorteadas, que foram: 35, 39, 57, 73 e 75. Com isso, o sortudo garantiu um prêmio de R$ 10.499.196,97.

O ganhador fez uma aposta simples, que custou apenas R$ 3. A probabilidade de acertar essa combinação é bastante baixa, cerca de uma chance em 24 milhões. Para comparação, a probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio é de 1 em 1 milhão, e de um acidente aéreo é de 1 em 11 milhões de voos.

Além do prêmio principal, o concurso distribuiu valores aos apostadores que conseguiram acertar 4, 3 e 2 números. No total, 109 pessoas acertaram 4 números e receberam R$ 5.273,37 cada. Já 5.128 apostas acertaram 3 números, garantindo um prêmio de R$ 106,75, enquanto 107.861 apostas acertaram 2 números, recebendo R$ 5,07.

O próximo sorteio da Quina ocorrerá nesta segunda-feira (4), com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

### Como jogar na Quina

Para participar da Quina, o apostador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no bilhete, e o custo mínimo da aposta é de R$ 3. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor da aposta e as chances de ganhar. A Quina realiza sorteios seis vezes por semana, de segunda a sábado.

### Como apostar online

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode fazer sua aposta através dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo para transações online é de R$ 20, enquanto o máximo é R$ 500. As apostas podem ser pagas com cartões de crédito, cartões de débito, Mercado Pago ou via Pix.

Os apostadores têm a opção de escolher os números manualmente ou pedir para que o sistema sorteie os números aleatoriamente. Além disso, existem sites que oferecem geradores de combinações para facilitar as apostas.