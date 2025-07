Galaxy S25 Edge pode ter deixado Galaxy S26+ de lado

Samsung Anuncia Novidades da Linha Galaxy S26

A Samsung fez um anúncio que pode impactar a sua linha de smartphones Galaxy. O lançamento do Galaxy S25 Edge foi um indicativo de uma nova estratégia da empresa sul-coreana. Agora, um novo relatório sugere que a Samsung pode ter decidido eliminar o modelo Galaxy S26+ da sua próxima série, apresentando em seu lugar o Galaxy S26 Edge.

Especulações sobre a possível remoção do modelo Plus da linha Galaxy S já circulavam entre os fãs e especialistas, mas muitos não levaram essas informações a sério. No entanto, parece que a empresa realmente está testando novos formatos, conforme mencionado em um relatório recente. A nova linha Galaxy S26 deve ser composta pelos modelos Galaxy S26, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra.

Especificações dos Novos Modelos

Os detalhes técnicos indicam que o Galaxy S26 terá uma tela de 6,27 polegadas, enquanto o Galaxy S26 Edge terá uma tela um pouco maior, com 6,66 polegadas. O modelo mais avançado, o Galaxy S26 Ultra, deve contar com uma tela de 6,89 polegadas, oferecendo mais espaço para visualização e interação.

Parcerias para Produção

Para a fabricação dos componentes, a Samsung já firmou contratos com empresas sul-coreanas, como a DAP e a Korea Circuit, para o desenvolvimento de placas de circuito de alta densidade (HDI). Esses circuitos são fundamentais para o funcionamento dos dispositivos e incluem três tipos de substratos: Master, Slave e Interposer. No total, foram encomendados nove componentes para os três modelos da próxima linha.

Uma empresa chinesa chamada FastPrint também estará envolvida no desenvolvimento dessas placas, embora seja considerada uma fornecedora secundária devido à sua capacidade de produção limitada. FastPrint já forneceu componentes para a Samsung anteriormente e está produzindo as placas em sua fábrica em Pequim, que foi adquirida de uma firma japonesa no final de 2022.

Recursos das Câmeras

Além das especificações das telas, uma recente atualização revelou que os modelos da série Galaxy S26 têm codinomes internos: NPA1, NPA2 e NPA3. O modelo NPA2, que se refere ao Galaxy S26 Edge, terá uma câmera ultrawide de 50MP. Como o modelo Plus tradicionalmente contava com uma câmera telefoto dedicada, é possível que o Galaxy S26 Edge também receba esse recurso.

Essas novidades indicam que a Samsung está se adaptando às novas demandas do mercado de smartphones, buscando oferecer dispositivos que atendam a um público diversificado e mantenham a competitividade no setor.