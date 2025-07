Galaxy S22 e S22 Ultra recebem atualização de julho

A Samsung anunciou que está liberando o pacote de segurança referente ao mês de julho de 2025 para os modelos Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. A atualização já está disponível na Coreia do Sul e deverá chegar a outros países, incluindo o Brasil, nos próximos dias. Essa atualização é importante, pois traz correções que aumentam a segurança dos dispositivos e protege contra falhas no sistema Android.

Detalhes da Atualização

A Samsung confirmou que o pacote de julho corrige pelo menos 22 falhas de segurança presentes no Android, sendo uma delas classificada como crítica. Além disso, foram tratadas 17 vulnerabilidades específicas para os dispositivos da linha Galaxy. O time de semicondutores da empresa também solucionou uma falha considerada de alto risco.

Atualmente, as versões do software disponíveis na Coreia são:

Galaxy S22 5G – S901NKSS7FYG1

– S901NKSS7FYG1 Galaxy S22 Plus – S906NKSS7FYG1

– S906NKSS7FYG1 Galaxy S22 Ultra – S908NKSS7FYG1

A expectativa é que a atualização seja liberada em outras regiões, como Estados Unidos e América Latina, nas próximas semanas, tanto para aparelhos desbloqueados como para aqueles das operadoras.

Como Atualizar Seu Aparelho

Para verificar se a atualização já está disponível para o seu celular, siga os passos abaixo:

Vá em Configurações Toque em Atualização de software Selecione Baixar e instalar Aguarde a verificação e siga as instruções na tela

É recomendado realizar o download utilizando uma conexão Wi-Fi e manter o celular carregando durante o processo, que pode demorar cerca de 15 minutos. Se a atualização não aparecer, aguarde mais alguns dias, pois a Samsung costuma liberar as atualizações de forma gradual.

Novidades para o Futuro

Além do pacote de segurança, a Samsung já começou os testes internos da One UI 8, que será baseada no Android 16. Os aparelhos da linha Galaxy S22 estão entre os que receberão essa atualização, que deve trazer melhorias em desempenho, recursos de privacidade e uma nova interface visual, aumentando ainda mais a vida útil dos smartphones lançados em 2022.

Destaques do Galaxy S22 Ultra

O Galaxy S22 Ultra se destaca como uma excelente opção de smartphone topo de linha. Embora seja mais barato que o S23 Ultra, ele mantém muitas características de alta qualidade, embora com uma bateria um pouco inferior. Reconhecido por suas câmeras, o S22 Ultra possui cinco lentes, incluindo uma principal de 108 MP, proporcionando imagem nítidas e vibrantes, mesmo em condições de pouca luz.

O dispositivo é equipado com um processador Snapdragon 8 Gen 1 e pode ter 8GB ou 12GB de RAM, além de opções de armazenamento que variam de 128GB até 1TB. Sua tela, de 6.8 polegadas, é do tipo Dynamic AMOLED, com taxa de atualização de 120Hz e resolução QHD.

A bateria é de 5.000 mAh e oferece suporte a carregamento sem fio de 15W, além de 4.5W reverso e 45W com cabo. O aparelho também conta com conectividade 5G, Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.0, além de proteção IP68 contra água e poeira.