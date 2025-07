Frio intenso provoca queda da temperatura para 14º C no Estado

A última semana de julho trará mudanças significativas no clima de todo o estado de Mato Grosso. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos para a população, indicando duas principais situações: uma será a baixa umidade do ar, entre 20% e 30%, e a outra a queda nas temperaturas, que pode variar entre 3 °C a 5 °C. A Defesa Civil também enviou orientações sobre a previsão de um clima mais frio no estado.

Na capital, Cuiabá, a expectativa é de um clima ameno, com temperaturas mínimas em torno de 18 °C. Contudo, ao longo da semana, a previsão é de que a temperatura aumente gradativamente, podendo alcançar até 38 °C no final de semana.

Em Chapada dos Guimarães, localizada a 67 km ao norte de Cuiabá e conhecida por seu clima fresco, a mínima poderá chegar a 14 °C na madrugada de terça-feira (29). No entanto, a temperatura subirá, chegando a 36 °C até o final da semana.

Na cidade de Sinop, que fica a 500 km ao norte da capital, o clima será predominantemente seco e ensolarado. As temperaturas mínimas devem variar em torno de 20 °C e as máximas podem atingir 37 °C, criando uma sensação térmica ainda mais elevada.

Já em Rondonópolis, a 212 km de Cuiabá, os primeiros dias da semana trarão um frio considerável. As mínimas podem ser de até 17 °C, mas a partir de quarta-feira (30), o calor fará a temperatura subir, com máximas chegando a 37 °C.

Em Cáceres, que está a 225 km a oeste da capital, a previsão também aponta para um início de semana frio, com mínimas em torno de 17 °C e máximas chegando a 37 °C.

Diante dessa mudança climática, as recomendações são para que a população se mantenha bem hidratada e evite a prática de exercícios físicos durante os períodos mais quentes do dia. É aconselhável o uso de umidificadores em ambientes internos e atenção redobrada com a saúde de crianças, idosos e pessoas que possuem doenças respiratórias.